У жителей дома на Народного Ополчения утро началось с остывающих батарей. Спасает только внезапное «лето» на улице

В Кировском районе специалисты «Теплосети» устраняют последствия аварии на трубопроводе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, 21 октября около 7 утра поступила информация о дефекте на трубопроводе у дома 163 по проспекту Народного Ополчения.
«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности», — сообщает пресс-служба.
Окончание ремонтных работ и восстановление теплоснабжения до штатного режима ожидается в районе трех дня.
Как писала «Фонтанка», с раннего утра аварийные бригады «Теплосети» работают еще и на Пражской улице, где прорыв трубы привел к возникновению гейзера и горячего «озера».
Отметим, что синоптики обещают петербуржцам сегодня почти летнюю погоду. Утро началось с плюс 5 градусов, днём потеплеет до +11… +13.