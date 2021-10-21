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У жителей дома на Народного Ополчения утро началось с остывающих батарей. Спасает только внезапное «лето» на улице

На Народного Ополчения прорвало трубу с горячей водой

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В Кировском районе специалисты «Теплосети» устраняют последствия аварии на трубопроводе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, 21 октября около 7 утра поступила информация о дефекте на трубопроводе у дома 163 по проспекту Народного Ополчения.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности», — сообщает пресс-служба.

Окончание ремонтных работ и восстановление теплоснабжения до штатного режима ожидается в районе трех дня.

Как писала «Фонтанка», с раннего утра аварийные бригады «Теплосети» работают еще и на Пражской улице, где прорыв трубы привел к возникновению гейзера и горячего «озера».

Отметим, что синоптики обещают петербуржцам сегодня почти летнюю погоду. Утро началось с плюс 5 градусов, днём потеплеет до +11… +13.

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Комментарии (1)

Tattiana
Ай-яй-яй, бедненькие, полдня без отопления! На пр.Ветеранов на прошлой неделе 3 (ТРИ) дня не было ни отопления, ни горячей воды, так Фонтанка мимоходом упомянула, что типО больше 60 домов без отопления. И ничего, выжили.
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