У жителей дома на Народного Ополчения утро началось с остывающих батарей. Спасает только внезапное «лето» на улице

В Кировском районе специалисты «Теплосети» устраняют последствия аварии на трубопроводе.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, 21 октября около 7 утра поступила информация о дефекте на трубопроводе у дома 163 по проспекту Народного Ополчения.



«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности», — сообщает пресс-служба.



Окончание ремонтных работ и восстановление теплоснабжения до штатного режима ожидается в районе трех дня.

