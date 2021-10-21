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Продолжит поливать. Осадки в Петербурге не закончатся в течение всего дня

В Петербурге установилась дождливая погода и до плюс 13-и

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в четверг, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная погода, с редкими прояснениями. Продолжит идти дождь, местами сильный.

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Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный со скоростью 5–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 5 градусов, днём потеплеет до +11… +13-и.

Атмосферное давление будет понижаться и в течение дня составит 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 86–90%.

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