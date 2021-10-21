Горячее озеро разлилось на Пражской улице. Жители, чтобы добраться на работу, скачут по газонам

Как сообщила «Фонтанке» читательница Марина, горячий фонтан забил под окнами дома 7, корпус 3, по Пражской улице около 2 часов.
«Бил гейзер из-под земли, поднимался пар, залило полдвора», — рассказала жительница Купчино.
По словам очевидцев, чтобы добраться до проезжей части, не замочив ноги, некоторые прыгали по газонам.
Как уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть», специалисты компании приступили к ликвидации последнего дефекта на трубопроводе у указанного дома около 4 утра, обеспечены все необходимые меры безопасности.
Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 17:00 21 октября.