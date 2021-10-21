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Горячее озеро разлилось на Пражской улице. Жители, чтобы добраться на работу, скачут по газонам

Трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице

Жителей дома рано утром 21 октября разбудил шум снаружи. Выглянув в окно, они наблюдали гейзер.

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Как сообщила «Фонтанке» читательница Марина, горячий фонтан забил под окнами дома 7, корпус 3, по Пражской улице около 2 часов.

Фото: читатель «Фонтанки» Марина
Фото: читатель «Фонтанки» Марина
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«Бил гейзер из-под земли, поднимался пар, залило полдвора», — рассказала жительница Купчино.

По словам очевидцев, чтобы добраться до проезжей части, не замочив ноги, некоторые прыгали по газонам.

Как уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть», специалисты компании приступили к ликвидации последнего дефекта на трубопроводе у указанного дома около 4 утра, обеспечены все необходимые меры безопасности.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 17:00 21 октября.

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