Инфляция пошла в разгон. Потребительские цены в России за неделю выросли на полпроцента

С 23 по 29 ноября потребительские цены в России выросли на 0,46%, говорится в материалах Росстата, опубликованных 1 декабря. Это на 0,26 процентного пункта больше, чем неделей ранее.
При этом с начала ноября они увеличились на 0,96%, с начала года — на 7,51%. Для сравнения: 2020 году за весь ноябрь инфляция составила 0,71%, с начала года — 4,05%.
С 23 по 29 ноября сильнее всего выросли цены на муку, куриные яйца и гречку — на 1,1%. Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, на хлеб — на 0,6%, сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,5%. Сливочное и подсолнечное масло, маргарин, молоко пастеризованное, печенье, макаронные изделия, вермишель и рис стали дороже на 0,4%.
Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,4%, в том числе на помидоры — на 3,1%, морковь — на 0,6%, яблоки — на 0,4%, огурцы и лук репчатый — на 0,2%. В то же время подорожали: капуста белокочанная — на 3,3%, картофель — на 0,3%.
Среди главных причин ускорения инфляции эксперты Росстата также называют резкий предновогодний рост цен на отдых в Турции (+55,2% за неделю). Кроме того, влияние оказал рост курса доллара и евро за неделю на 2,1%.
Зато темпы роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо постепенно снижаются. Бензин подорожал за прошлую неделю на 0,14% (0,24% неделей ранее). Дизельное топливо — на 0,72% (1,06% неделей ранее).