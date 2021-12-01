Инфляция пошла в разгон. Потребительские цены в России за неделю выросли на полпроцента

С 23 по 29 ноября потребительские цены в России выросли на 0,46%, говорится в материалах Росстата, опубликованных 1 декабря. Это на 0,26 процентного пункта больше, чем неделей ранее.

При этом с начала ноября они увеличились на 0,96%, с начала года — на 7,51%. Для сравнения: 2020 году за весь ноябрь инфляция составила 0,71%, с начала года — 4,05%.

С 23 по 29 ноября сильнее всего выросли цены на муку, куриные яйца и гречку — на 1,1%. Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, на хлеб — на 0,6%, сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,5%. Сливочное и подсолнечное масло, маргарин, молоко пастеризованное, печенье, макаронные изделия, вермишель и рис стали дороже на 0,4%.