Кремль про инфляцию: Удается не допускать резких скачков

«Сама по себе инфляция высокая, и это — предмет озабоченности. Этим занимаются, это постоянный вопрос повестки президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам, — цитирует Пескова в четверг « Интерфакс ». — Темпы инфляции высокие, выше, чем хотелось бы, чем было запланировано».

Кремль вслед за Центробанком заявил, что высокие темпы инфляции в России вызывают озабоченность. Об этом 2 декабря во время общения с журналистами сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время Дмитрий Песков заявил, что принимаемые правительством меры позволяют избежать «резких скачков».



«Это, к сожалению, имеет негативные последствия. Но работа ведется и, по крайней мере, удается как-то амортизировать ситуацию и не допускать резких скачков», — добавил официальный представитель Кремля.



1 декабря Росстат констатировал двукратное ускорение темпов недельной инфляции. С 23 по 29 ноября потребительские цены в России выросли сразу на 0,46%.



До этого «Фонтанка» фиксировала еженедельную инфляцию в ноябре в среднем на уровне 0,2%. На второй неделе ноября инфляция замедлялась до 0,1%.



29 ноября о рисках раскручивания «инфляционной спирали», когда инфляция провоцирует панические настроения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Если в эту спираль еще включается ускоренная индексация заработных плат — это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить, — отмечала председатель Центробанка.



«К сожалению, это глобальное инфляционное давление. Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная, чувствительная проблема для граждан», — заметил на следующий день президент Владимир Путин.

