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«Чувствительная проблема для граждан». Путин рассказал о росте цен в России

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Президент России констатировал ускорившийся рост цен в стране и мире.

«В России наши граждане также ощущают на себе, к сожалению, это глобальное инфляционное давление. Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная, чувствительная проблема для граждан», — заявил 30 ноября Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет», которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, подорожание связано с комплексом причин. Так, в мире из-за пандемии оказались разорваны многие цепочки поставок товаров. Путин заметил, что «чрезвычайно мягкая бюджетная политика развитых стран» стала одной из причин разгона инфляции.

Глава государства призвал обратить внимание на увеличение объемов производства продуктов питания внутри страны.

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Комментарии (11)

pigledyvigledy
Ничего, перетопчемся. Царствуйте дальше, ни ф чём себе не отказывайте.
McGillavry
С какой радости патологическая жадность местных торгашей стала глобальной проблемой?
Mustamyaki
А вот и виновные найдены - дорогие западные партнёры вели чрезвычайно мягкую бюджетную политику!
Им бы нашу Набиуллину - проблемы бы не знали! Но мы её не отдадим, самим нужна.
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