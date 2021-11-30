«Чувствительная проблема для граждан». Путин рассказал о росте цен в России

Президент России констатировал ускорившийся рост цен в стране и мире.



«В России наши граждане также ощущают на себе, к сожалению, это глобальное инфляционное давление. Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная, чувствительная проблема для граждан», — заявил 30 ноября Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет», которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, подорожание связано с комплексом причин. Так, в мире из-за пандемии оказались разорваны многие цепочки поставок товаров. Путин заметил, что «чрезвычайно мягкая бюджетная политика развитых стран» стала одной из причин разгона инфляции.