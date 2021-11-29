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«Инфляция нас сильно беспокоит». Глава ЦБ заявила о риске раскручивания инфляционной спирали

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В Банке России «сильно обеспокоены» текущими показателями инфляции в России и не исключают «инфляционной спирали». Об этом 29 ноября на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель 4%. Мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — цитирует главу ЦБ «Интерфакс».

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
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Набиуллина отметила, что инфляция растёт во всём мире, но Россия не может действовать как другие страны, где финансовые власти ждут ослабления временных факторов, разгоняющих цены.

«У нас, так как выросли инфляционные ожидания, они выросли существенно, мы считаем, что это требует реакции денежно-кредитной политики. У нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период», — пояснила глава Центробанка.

При этом Эльвира Набиуллина предупредила о риске раскручивания «инфляционной спирали», когда инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а она к повышению ожиданий.

«Если в эту спираль еще включается ускоренная индексация заработных плат — это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить», — отметила Набиуллина.

В ноябре средний недельный темп официальной инфляции по данным Росстата составил 0,2%.

В октябре ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5% годовых. Глава Банка России не исключила повышения ставки еще на 1% в декабре. Регулятор повышает ставку из-за высокой инфляции, которая, по его прогнозу, по итогам года будет на уровне 7,4–7,9%.

В середине ноября Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ вернет ключевую ставку к нейтральным 5–6% не раньше середины 2023 года.

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Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

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Комментарии (5)

266758221
Руководитель Центробанка хочет переломить индексацию заработных плат. Интересная политика.
То есть поменьше народу денег давать, чтобы никто ничего не покупал, и цены не росли.
Норм.
angel of death
"А у вас молоко убежало" =) Копирайт Карлсон
McGillavry
На сколько процентов выросли цены — во столько раз увеличились налоги на роскошь для возомнивших себя элитой. Инфляция сразу замедлится. А если процент инфляции ставить как показатель степени к росту налогов — прекратится навсегда.
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