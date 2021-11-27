В России провели «границу бедности». Понятие определили постановлением правительства

Постановление об утверждении Правил определения границ бедности в целом по России и по субъектам Федерации появилось 27 ноября на Официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в стране вводится новый показатель, который будет оценивать уровень инфляции в целом, в отличие от «прожиточного минимума», который отражает изменение цен на определенный список товаров и услуг.
Как уточняет сайт Минтруда, «граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки».
«Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум, — подчеркивает ведомство. — То есть, нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума».
Введение нового показателя связывают с тем, что с текущего года используется новая модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда: не на основе продовольственной корзины, а на основе данных о среднедушевом медианном доходе и медианной заработной плате. И величина прожиточного минимума рассчитывается теперь не ежеквартально, а ежегодно. «Это не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками», — подытоживает Минтруд.
Согласно постановлению, границы бедности «определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года». Значения границ бедности и уровня бедности будет формировать и публиковать на официальном сайте Федеральная служба госстатистики.