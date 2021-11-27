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В России провели «границу бедности». Понятие определили постановлением правительства

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Постановление об утверждении Правил определения границ бедности в целом по России и по субъектам Федерации появилось 27 ноября на Официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в стране вводится новый показатель, который будет оценивать уровень инфляции в целом, в отличие от «прожиточного минимума», который отражает изменение цен на определенный список товаров и услуг.

Как уточняет сайт Минтруда, «граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки».

«Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум, — подчеркивает ведомство. — То есть, нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума».

Введение нового показателя связывают с тем, что с текущего года используется новая модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда: не на основе продовольственной корзины, а на основе данных о среднедушевом медианном доходе и медианной заработной плате. И величина прожиточного минимума рассчитывается теперь не ежеквартально, а ежегодно. «Это не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками», — подытоживает Минтруд.

Согласно постановлению, границы бедности «определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года». Значения границ бедности и уровня бедности будет формировать и публиковать на официальном сайте Федеральная служба госстатистики.

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Комментарии (3)

тов
Через границу бедности пограничные переходы будут?

Или только шестиметровый забор с колючкой под напряжением поверху?

А в ссср отслужившие из деревень приезжали и поступали в столичные вузы.

Трудно поверить в какую дикую людоедскую африку превратили эти места.

И кто не заменит, будет только хуже. Но Бог любит русских и спасет.
angel of death
схема простая - вас увольняют, затем вы идёте на биржу, оно назначает пособие, которое естественно ниже этого МРОТ, и вы официально становитесь бедным, а соответственно начинаете требовать у гос-ва - дайте, дайте, дайте... как говорил Доктор Быков из сериал Интерны: "Анастасия, я требую, чтобы ты вышла за него замуж, потом отожмёшь у него половину имущества, я не брезгливый - я снова на тебе женюсь.... схема-то работая" =))))
kоt-obormot
Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.©
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