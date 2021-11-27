В России провели «границу бедности». Понятие определили постановлением правительства

Постановление об утверждении Правил определения границ бедности в целом по России и по субъектам Федерации появилось 27 ноября на Официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в стране вводится новый показатель, который будет оценивать уровень инфляции в целом, в отличие от «прожиточного минимума», который отражает изменение цен на определенный список товаров и услуг.



Как уточняет сайт Минтруда, «граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки».

«Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум, — подчеркивает ведомство. — То есть, нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума».