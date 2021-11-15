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ЦБ вернет ключевую ставку к нейтральным 5–6% не раньше середины 2023 года

Банк России планирует некоторое время удерживать ключевую ставку выше нейтральной, чтобы добиться снижения инфляции. Ставка не вернется к 5–6 % раньше середины 2023 года. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 15 ноября.

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Как сообщает 15 ноября «Коммерсантъ», Набиуллина допустила, что ЦБ будет рассматривать повышение ставки на ближайших заседаниях.

Также она отметила, что потребкредитование в России продолжает расти высокими темпами. За первые десять месяцев года оно выросло на 16 %. ЦБ видит признаки перегрева и риск опасного роста закредитованности в дальнейшем. Банк России намерен серьезно повышать штрафы для финансовых организаций за навязывание услуг и мисселинг (недобросовестную продажу финансовых продуктов. — Прим. ред.).

В октябре ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5 % годовых. Глава Банка России не исключила повышения ставки еще на 1 % в декабре. Регулятор повышает ставку из-за высокой инфляции, которая, по его прогнозу, по итогам года будет на уровне 7,4–7,9 %.

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