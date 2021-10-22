ЦБ: инфляция по итогам года будет на уровне 7,4–7,9%

Банк России ожидает инфляцию по итогам 2021 года в диапазоне 7,4–7,9%. Об этом 22 октября сообщается в заявлении ЦБ.
Регулятор отмечает, что годовая инфляция складывается значительно выше прогноза. «В сентябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен значимо выросли. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%», — сказано в заявлении.
В ускорении инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию, отмечает Банк России. Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по его оценкам, продолжают находиться значимо выше 4% годовых. Рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности производства по широкому кругу отраслей.
Банк России ожидает, что в результате проведения им денежно-кредитной политики в базовом сценарии годовая инфляция в 2022 году снизится до 4,0–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
В пятницу ЦБ увеличил ключевую ставку с 6,75% до 7,5% годовых, допустив дальнейшие повышения. На фоне этого курсы евро и доллара к рублю упали на уровень июня-июля 2020 года.
Как ранее отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, продовольственная инфляция растет в основном из-за нетипичного удорожания овощей и фруктов и ускорения роста цен на мясо. Нетипичность выразилась в том, что традиционно в сентябре овощи дешевеют, но не в этом году. По данным Росстата, с начала октября огурцы подорожали на 31%, помидоры — на 28%. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить новый пакет мер для стабилизации цен.