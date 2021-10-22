FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Евро и доллар падают на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

11
Печать

Иностранные валюты слабеют по отношению к рублю на бирже после повышения ключевой ставки ЦБ до 7,5% годовых.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже 22 октября опустился ниже 82 рублей впервые с 22 июля 2020 года. По данным на 13:42, курс евро снизился на 1,26%, до 81,62 рубля.

В то же время курс доллара упал на 1,38% и составил 71,12 рубля. В моменте он опускался до 69,97 рубля. Доллар опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с июня 2020 года.

Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 6,75 до 7,5 процента годовых. Регулятор допустил дальнейшее повышение на последующих заседаниях.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Stargazer_5e4cc3b703773
ЦБ всё-таки сделал этих гадов! Неожиданный ход, вот теперь точно заживём.
zelf
Верим в Наебуллину. Верим в инфляцию 0.8% годовых. Году так в 2046.
Alex000
Это не евро и доллар падают. Это рубль укрепляется, становясь более недоступным. Забыто только про одно: более недоступным он станет и на внутреннем рынке, со всеми вытекающими.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний