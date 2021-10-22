Евро и доллар падают на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

Иностранные валюты слабеют по отношению к рублю на бирже после повышения ключевой ставки ЦБ до 7,5% годовых.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже 22 октября опустился ниже 82 рублей впервые с 22 июля 2020 года. По данным на 13:42, курс евро снизился на 1,26%, до 81,62 рубля.

В то же время курс доллара упал на 1,38% и составил 71,12 рубля. В моменте он опускался до 69,97 рубля. Доллар опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с июня 2020 года.

Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 6,75 до 7,5 процента годовых. Регулятор допустил дальнейшее повышение на последующих заседаниях.