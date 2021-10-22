ЦБ не исключает повышение ставки еще на 1% в декабре

Глава Центробанка отметила высокую вероятность того, что ставка будет выше и будет держаться дольше, чем планировалось. К нейтральном диапазону она вернется не ранее 2023 года, спрогнозировала Набиуллина.
На решение по ставке повлияла высокая инфляция. Существенную роль в ее ускорении со второй половины августа сыграл рост цен на плодоовощную продукцию. Набиуллина отметила, что урожай оказался хуже ожиданий. Также, по ее мнению, проинфляционное влияние на экономику окажут вводимые в стране коронавирусные ограничения.
В пятницу Центробанк увеличил ключевую ставку с 6,75% до 7,5% годовых, допустив дальнейшие повышения. Также регулятор повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года — она ожидается на уровне 7,4–7,9%.
Ранее «Фонтанка» писала, что Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию 22 октября брошку в виде лука и стрелы. В Сети угадывают ее значение.