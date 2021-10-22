ЦБ не исключает повышение ставки еще на 1% в декабре

Глава Центробанка отметила высокую вероятность того, что ставка будет выше и будет держаться дольше, чем планировалось. К нейтральном диапазону она вернется не ранее 2023 года, спрогнозировала Набиуллина.



На решение по ставке повлияла высокая инфляция. Существенную роль в ее ускорении со второй половины августа сыграл рост цен на плодоовощную продукцию. Набиуллина отметила, что урожай оказался хуже ожиданий. Также, по ее мнению, проинфляционное влияние на экономику окажут вводимые в стране коронавирусные ограничения.

