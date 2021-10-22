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ЦБ не исключает повышение ставки еще на 1% в декабре

Центральный банк РФ не исключает повышения учетной ставки еще на один процентный пункт в декабре. Об этом на пресс-конференции 22 октября сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Глава Центробанка отметила высокую вероятность того, что ставка будет выше и будет держаться дольше, чем планировалось. К нейтральном диапазону она вернется не ранее 2023 года, спрогнозировала Набиуллина.

На решение по ставке повлияла высокая инфляция. Существенную роль в ее ускорении со второй половины августа сыграл рост цен на плодоовощную продукцию. Набиуллина отметила, что урожай оказался хуже ожиданий. Также, по ее мнению, проинфляционное влияние на экономику окажут вводимые в стране коронавирусные ограничения.

В пятницу Центробанк увеличил ключевую ставку с 6,75% до 7,5% годовых, допустив дальнейшие повышения. Также регулятор повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года — она ожидается на уровне 7,4–7,9%.

Ранее «Фонтанка» писала, что Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию 22 октября брошку в виде лука и стрелы. В Сети угадывают ее значение.

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