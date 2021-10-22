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Набиуллина надела брошку с луком и стрелой. В Сети угадывают ее значение

Пользователи интернета гадают, что значит новая брошка председателя ЦБ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию 22 октября брошку в виде лука и стрелы. В Сети угадывают ее значение. Похоже, она связана с целью по инфляции.

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Среди вариантов интерпретации звучит предположение, что ЦБ выпускает стрелу, которая должна попасть в цель по инфляции, которая по-прежнему находится на уровне 4% годовых. При этом стрелка направлена не вверх, не вниз, а в сторону, что могло бы символизировать стабильность и непоколебимость.

Кажется, первый вариант все-таки ближе к правде. «В России — плавающий курс рубля. Мы таргетируем инфляцию», — подсказали эсэмэмщики Центробанка во время трансляции в соцсетях.

Фото: кадр из прямой трансляции ЦБ
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Эльвира Набиуллина традиционно каждый раз надевает разные брошки на пресс-конференции. Как говорила она сама, это — способ общения с рынком, от которого глава ЦБ не планирует отказываться. По ее словам, брошки-сигналы не всегда однозначны.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку с 6,75% до 7,5% годовых, допустив дальнейшие повышения. Регулятор ожидает, что вследствие его действий годовая инфляция по итогам 2022 года снизится на 4,0–4,5% и в дальнейшем будет оставаться вблизи целевых 4%. На фоне этого решения курсы евро и доллара к рублю упали к уровню июня — июля 2020 года.

Фото: кадр из прямой трансляции ЦБ

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Комментарии (6)

VKuser86752872
Ноябрь чудный к нам идет.
Стрелец прицелился и ждет.
260642011
Слизала традицию менять броши с Мдлен Олбрайт. Своё бы что-нибудь придумала. А то выдаёт себя, как госдепагента. Это как, если бы Штирлиц ходил в гестапо с орденом Ленина на груди.
kоt-obormot
Тетя со своими "сигналами" явно не в этой должности должна прибывать, да и в местах с "должным надзором" лучше бы находилась.
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