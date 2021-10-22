Набиуллина надела брошку с луком и стрелой. В Сети угадывают ее значение

Среди вариантов интерпретации звучит предположение, что ЦБ выпускает стрелу, которая должна попасть в цель по инфляции, которая по-прежнему находится на уровне 4% годовых. При этом стрелка направлена не вверх, не вниз, а в сторону, что могло бы символизировать стабильность и непоколебимость.



Кажется, первый вариант все-таки ближе к правде. «В России — плавающий курс рубля. Мы таргетируем инфляцию», — подсказали эсэмэмщики Центробанка во время трансляции в соцсетях.

