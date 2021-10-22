Набиуллина надела брошку с луком и стрелой. В Сети угадывают ее значение

Среди вариантов интерпретации звучит предположение, что ЦБ выпускает стрелу, которая должна попасть в цель по инфляции, которая по-прежнему находится на уровне 4% годовых. При этом стрелка направлена не вверх, не вниз, а в сторону, что могло бы символизировать стабильность и непоколебимость.
Кажется, первый вариант все-таки ближе к правде. «В России — плавающий курс рубля. Мы таргетируем инфляцию», — подсказали эсэмэмщики Центробанка во время трансляции в соцсетях.
Эльвира Набиуллина традиционно каждый раз надевает разные брошки на пресс-конференции. Как говорила она сама, это — способ общения с рынком, от которого глава ЦБ не планирует отказываться. По ее словам, брошки-сигналы не всегда однозначны.
22 октября Банк России поднял ключевую ставку с 6,75% до 7,5% годовых, допустив дальнейшие повышения. Регулятор ожидает, что вследствие его действий годовая инфляция по итогам 2022 года снизится на 4,0–4,5% и в дальнейшем будет оставаться вблизи целевых 4%. На фоне этого решения курсы евро и доллара к рублю упали к уровню июня — июля 2020 года.