Набиуллина рассказала, зачем надевает брошки-сигналы и как их трактовать

Брошки на одежде председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которые она надевает во время пресс-конференций, не всегда дают однозначный ответ о планах ЦБ, оставляя возможность подумать. Об этом она сама рассказала в интервью РБК, опубликованном 17 сентября.



«За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать», — сказала Набиуллина. Она сообщила, что пока не планирует отказываться от такого формата общения с рынком.



«Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — «при условии» и т. д. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», — пояснила глава ЦБ.

