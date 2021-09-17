FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Набиуллина рассказала, зачем надевает брошки-сигналы и как их трактовать

Глава ЦБ: Брошки-сигналы не всегда дают однозначный ответ о планах ЦБ

Брошки на одежде председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которые она надевает во время пресс-конференций, не всегда дают однозначный ответ о планах ЦБ, оставляя возможность подумать. Об этом она сама рассказала в интервью РБК, опубликованном 17 сентября.

«За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать», — сказала Набиуллина. Она сообщила, что пока не планирует отказываться от такого формата общения с рынком.

«Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — «при условии» и т. д. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», — пояснила глава ЦБ.

Также Эльвира Набиуллина прогнозирует в сентябре рост инфляции до 7% годовых. По ее оценке, в первом осеннем месяце годовая инфляция может достичь пика, после чего начнет снижаться.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

walker-СПб
Важнее нет вопросов?
На очереди нижнее белье и частота похода в ванную комнату???
Dazdraperma
Чета вспомнился анекдот про "в конце концов, это просто красиво"
265834351
Брошки - это ерунда , вот если на нее кандалы наденут , то это будет новость
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний