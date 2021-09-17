Набиуллина: В сентябре инфляция может достичь пика

Цены в России достигли максимума с августа 2016 года, в минувшем августе рост составил 6,7%, Об этом в интервью РБК, опубликованном 17 сентября, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По её прогнозу, инфляция в сентябре может показать пиковые значения, а потом начнёт снижение.



«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен — на 0,1%», — объясняет глава Центробанка.

