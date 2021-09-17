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Набиуллина: В сентябре инфляция может достичь пика

Цены в России достигли максимума с августа 2016 года, в минувшем августе рост составил 6,7%, Об этом в интервью РБК, опубликованном 17 сентября, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По её прогнозу, инфляция в сентябре может показать пиковые значения, а потом начнёт снижение.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен — на 0,1%», — объясняет глава Центробанка.

Она не исключает, что в первом осеннем месяце «инфляция будет где-то в районе 7%». «Будем надеяться, что это действительно пиковые значения», — отметила Набиуллина.

Рост цен, по её словам, замедлится, поскольку эффект разовых факторов будет влиять на него все меньше, а эффект от ужесточения ДКП — все больше.

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Комментарии (9)

266243832
два-два-ноль-два два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-тр.и-40.
266243832
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

Номер карты...
266098315
Цены уже давно ушли в галоп. Но для путинонабиулиных инфляция стабильна на 6 - 7%. Кому морочат голову?! Основа политики - враньё`.
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