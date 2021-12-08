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Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,4%. Овощи в России за год подорожали на 19,4%

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Потребительские цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Продовольствие, включая алкогольные напитки, за этот период подорожало на 10,8%, овощи — на 19,4%. В Петербурге и в Москве за месяц цены подросли на 0,8%, а с начала года — на 7,3% и 6,2% соответственно.

Как следует из данных Росстата, опубликованных 8 декабря, лидерами роста цен в ноябре стали капуста (+8,2% к октябрю), огурцы (+7,7%), свекла (+7,6%), яйца (+5,8%), гречка (+5,6%), кальмары (+4,3%), сельдь (+3,8%). Цены на сахар выросли на 3,2%, мясо кур — на 1,4%, подсолнечное масло — на 1,2%. В то же время лимоны подешевели на 14,6%, апельсины — на 6,1%, лук репчатый — на 2,6%.

Среди непродовольственных товаров за месяц на 4% подорожал бромгексин, на 4,6% подешевело газомоторное топливо, на 4,1% — древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты. Автомобильный бензин подорожал почти на 1% за месяц и на 8% за год.

Стоимость поездки на отдых в Турцию в ноябре выросла в 1,6 раза, в ОАЭ — на 10,2%. Среди бытовых услуг на 3,1% подорожало рытье могилы, на 2,3% — установка пластиковых окон, на 2,1% и 1,7% соответственно — аренда двухкомнатной и однокомнатной квартир.

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Комментарии (7)

RUDZHIN
картофель по 100 рублей сегодня видел в Магните,это зрада или перемога?
Kezevo
Он же сказал во всем мире же дорожает. Хотите как во всем мире что ли ?
Денеб
Зачем нам овощи, когда вокруг и так одни овощи......
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