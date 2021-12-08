Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,4%. Овощи в России за год подорожали на 19,4%

Потребительские цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Продовольствие, включая алкогольные напитки, за этот период подорожало на 10,8%, овощи — на 19,4%. В Петербурге и в Москве за месяц цены подросли на 0,8%, а с начала года — на 7,3% и 6,2% соответственно.



Как следует из данных Росстата, опубликованных 8 декабря, лидерами роста цен в ноябре стали капуста (+8,2% к октябрю), огурцы (+7,7%), свекла (+7,6%), яйца (+5,8%), гречка (+5,6%), кальмары (+4,3%), сельдь (+3,8%). Цены на сахар выросли на 3,2%, мясо кур — на 1,4%, подсолнечное масло — на 1,2%. В то же время лимоны подешевели на 14,6%, апельсины — на 6,1%, лук репчатый — на 2,6%.

