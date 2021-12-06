Удар по новогоднему столу. Продукты для оливье и селедки под шубой существенно подорожали за год

Инфляция, растущая в России опережающими темпами, серьезно ударила по стоимости продуктов для традиционных новогодних салатов. За год оливье подорожал на
В понедельник, 6 декабря, «Известия» публикуют исследование, в котором анализируются розничные цены на ингредиенты. По данным издания, чтобы своими руками приготовить тазик оливье к встрече 2022 года, придется потратить 416 рублей. Селедка под шубой обойдется вдвое дешевле — 209 рублей.
Авторы исследования отмечают, что за год подорожали все ингредиенты двух самых популярных новогодних салатов. Больше всего увеличились цены на картошку (на
Существенный рост цен обусловлен продовольственной инфляцией в РФ, которая к концу ноября достигла
Ранее «Фонтанка» писала о рекордном росте цен на красную икру. Накануне Нового года деликатес подорожал на