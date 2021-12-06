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Удар по новогоднему столу. Продукты для оливье и селедки под шубой существенно подорожали за год

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Инфляция, растущая в России опережающими темпами, серьезно ударила по стоимости продуктов для традиционных новогодних салатов. За год оливье подорожал на 15 %, а селедка под шубой — на 25 %.

В понедельник, 6 декабря, «Известия» публикуют исследование, в котором анализируются розничные цены на ингредиенты. По данным издания, чтобы своими руками приготовить тазик оливье к встрече 2022 года, придется потратить 416 рублей. Селедка под шубой обойдется вдвое дешевле — 209 рублей.

Авторы исследования отмечают, что за год подорожали все ингредиенты двух самых популярных новогодних салатов. Больше всего увеличились цены на картошку (на 80 %), морковь (41 %), репчатый лук (33 %), майонез и яйца (28 %).

Существенный рост цен обусловлен продовольственной инфляцией в РФ, которая к концу ноября достигла 10 %.

Ранее «Фонтанка» писала о рекордном росте цен на красную икру. Накануне Нового года деликатес подорожал на 30 % — до 5 тысяч рублей за килограмм.

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Комментарии (9)

killbeachtrash
Вранье. Это ино-агенты подсчитали.
kоt-obormot
Ничо, Ничо - щас 404 победим, и все будет зашибись!
Kilrathi
Да ладно. Значит будем готовить из того, что за год подешевело.
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