Богатые тоже платят. Цена на икру перед Новым годом взлетела до исторического максимума

Накануне Нового года деликатес стоит на 30 % дороже, чем годом ранее, — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тысяч рублей за 1 килограмм, сообщает 22 ноября РБК со ссылкой на данные Росстата.



По данным государственной статистической службы, за 20 лет стоимость деликатеса выросла в 7,4 раза. К примеру, в октябре 2000-го за килограмм лососевой икры в рознице нужно было отдать примерно 675,2 рубля.



Подорожание происходит на фоне увеличившейся добычи лососевых.

