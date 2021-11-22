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Богатые тоже платят. Цена на икру перед Новым годом взлетела до исторического максимума

Икра подорожала до рекордных показателей перед новогодними праздниками

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Накануне Нового года деликатес стоит на 30 % дороже, чем годом ранее, — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тысяч рублей за 1 килограмм, сообщает 22 ноября РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным государственной статистической службы, за 20 лет стоимость деликатеса выросла в 7,4 раза. К примеру, в октябре 2000-го за килограмм лососевой икры в рознице нужно было отдать примерно 675,2 рубля.

Подорожание происходит на фоне увеличившейся добычи лососевых.

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Комментарии (22)

dragvs
Этим летом из продажи полностью исчез газобетон, многие стройки встали. А вы тут про красную икру какую-то.
Vetal70
А без икры не прожить? Или у нас: Ага, подорожало! Возьму тогда десять, вдруг ещё подорожает
Клинворд
Увеличился улов -поднялись цены, это капитализм по российски.
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