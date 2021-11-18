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Стинг попрощается с правами на свои песни

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Певец Стинг намерен расстаться со своим музыкальным наследием за круглую сумму — об этом изданию Variety 17 ноября рассказали сразу несколько его источников. По их данным, речь может идти о 250 миллионах долларов — во столько певец оценивает свои хиты, среди которых Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic, If You Love Someone Set Them Free и десятки других.

Изданию пока не удалось выяснить, идет ли речь обо всем музыкальном наследии артиста или о каком-то периоде или проектах. Также неизвестен и покупатель — но с большей уверенностью называют компанию Universal Music Publishing, ранее уже купившую наследие Боба Дилана. Сообщается, что переговоры ведутся несколько месяцев, однако ни одна из сторон их не комментирует.

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Комментарии (4)

shushu
В основном-то песни тут названы из The Police
angel of death
Интересно, а их песни Аллы Борисовны не интересуют? =)
Brevnault
Пишут, что со Стингом не договорились. С Лозой договорились.
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