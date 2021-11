Стинг попрощается с правами на свои песни

Певец Стинг намерен расстаться со своим музыкальным наследием за круглую сумму — об этом изданию Variety 17 ноября рассказали сразу несколько его источников. По их данным, речь может идти о 250 миллионах долларов — во столько певец оценивает свои хиты, среди которых Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic, If You Love Someone Set Them Free и десятки других.



Изданию пока не удалось выяснить, идет ли речь обо всем музыкальном наследии артиста или о каком-то периоде или проектах. Также неизвестен и покупатель — но с большей уверенностью называют компанию Universal Music Publishing, ранее уже купившую наследие Боба Дилана. Сообщается, что переговоры ведутся несколько месяцев, однако ни одна из сторон их не комментирует.