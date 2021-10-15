Рекомендовано, но не зарегистрировано в России

Это однокомпонентные искусственные моноклональные антитела (сотровимаб, регданвимаб) и комбинированные (бамланивимаб+этесевимабом; касиривимаб+имдевимабом). В клинических исследованиях они показали способность нейтрализовывать коронавирус — подавлять процесс инфицирования клеток человека и останавливать его размножение, сообщает Минздрав в новых рекомендациях, официально опубликованных накануне, 14 октября.

Новые искусственные моноклональные антитела лишены феномена антителозависимого усиления инфекции и сохраняют эффективность в отношении мутировавшего коронавируса. Минздрав рекомендует применять их в стационарах, а также в условиях дневного стационара не позже 7 дней с начала болезни (в Америке и Европе они уже используются и для амбулаторного лечения).



В рекомендациях ведомства сказано, что их надо назначать в первую очередь беременным и женщинам в послеродовом периоде, имеющим хотя бы один фактор риска тяжелого течения ковида, детям старше 12 лет с первичными иммунодефицитами и с вторичными иммунодефицитами (получающим системную иммуносупрессивную терапию, после трансплантации органов, с онкогематологическими заболеваниями).

Во вторую очередь эти лекарства рекомендованы подросткам старше 12 лет с сахарным диабетом I и II типа тяжелого течения, хронической болезнью почек (4-я стадия, а также на гемодиализе), муковисцидозом, ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого течения, с тяжелой бронхиальной астмой, принимающим системные клюкокортикостероиды и биологические препараты. А также пациентам в возрасте 65 плюс с ожирением 2–3-й степени (ИМТ ≥35), хронической сердечной недостаточностью.

При этом оговаривается, что все названные препараты не зарегистрированы в Российской Федерации. Это значит, что назначать их можно только по решению врачебной комиссии и после получения разрешения на временное обращение в соответствии с постановлением правительства РФ об особенностях обращения лекарственных препаратов для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

