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За госсчёт не предоставляется. Семилетнему Максиму нужно дорогое лекарство, чтобы победить лейкоз

Максим несколько лет борется с лейкозом. После долгого лечения казалось, что болезнь отступила, но врачи выявили поздний рецидив и химиотерапию возобновили. Только в этот раз она вызвала серьёзные осложнения.

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Теперь Максиму предстоит пересадка костного мозга. Чтобы её провести, мальчику нужно выйти в ремиссию, а для этого требуется терапия препаратом, который не предоставляется за госсчёт. Стоимость его огромна. «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Максим Михнович, 7 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Спасёт лекарство. Не хватает 1 509 880 руб.

«Летом 2018 года у сына появилась слабость, поднялась температура, он стал быстро уставать. По результатам анализа крови Максима экстренно госпитализировали. В больнице врачи озвучили нам страшный диагноз: рак крови. Мы начали бороться с болезнью.

В течение трёх лет Максим прошёл несколько блоков высокодозной химии, затем был на поддерживающем лечении. Всё это давалось сыну нелегко, ему нельзя было общаться и играть с другими детьми. Только весной этого года наконец отменили все таблетки, и Максим снова мог жить обычной жизнью. Он начал мечтать о поступлении в школу, новых друзьях, но наша радость длилась недолго: уже в июне врачи выявили поздний рецидив и срочно возобновили лечение.

В этот раз высокодозная химия вызвала серьёзные осложнения. И теперь, чтобы спасти Максима, нужна трансплантация костного мозга, но сначала надо выйти в ремиссию. Для этого сыну требуется терапия препаратом блинатумомаб. Это лекарство стоит огромных денег и не предоставляется за счёт госбюджета. Самим нам с его оплатой не справиться, вся надежда на добрых людей. Помогите спасти сына!» Евгения Дозорова, Санкт-Петербург.

Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):

«У Максима поздний рецидив острого лимфобластного лейкоза. Учитывая диагноз и ответ на химиотерапию, необходимо проведение трансплантации костного мозга. Для достижения ремиссии требуется проведение иммунотерапии высокоэффективным лекарственным препаратом блинатумомаб. В отделении данный препарат отсутствует».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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Комментарии (3)

Евгений Арсеньев
не может быть Страна Великой и Могучей, в которой деньги на лечение детей собираются всем миром, посредством смс, это просто смешно, откройте сайт госзакупок и посмотрите на что тратятся десятки, а то и сотни миллионов бюджетных денег, а вот 1,5 млн. на лекарство нет......такая страна не может даже с большой буквы писаться, не то чтобы быть уважаемой.., не за что...
Михаил Петров-Водкин
Получить кредит суммой до 5 млн. рублей сегодня можно во многих кредитных организациях. Но граждане предпочитают более лёгкий и менее болезненный для своих кошельков путь — попрошайничество.
265856848
ну и какое это государство-что не может и не хочет помочь своему гражданину?((( в СССР такого не было....
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