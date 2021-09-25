За госсчёт не предоставляется. Семилетнему Максиму нужно дорогое лекарство, чтобы победить лейкоз

«Летом 2018 года у сына появилась слабость, поднялась температура, он стал быстро уставать. По результатам анализа крови Максима экстренно госпитализировали. В больнице врачи озвучили нам страшный диагноз: рак крови. Мы начали бороться с болезнью.

Теперь Максиму предстоит пересадка костного мозга. Чтобы её провести, мальчику нужно выйти в ремиссию, а для этого требуется терапия препаратом, который не предоставляется за госсчёт. Стоимость его огромна. «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

В течение трёх лет Максим прошёл несколько блоков высокодозной химии, затем был на поддерживающем лечении. Всё это давалось сыну нелегко, ему нельзя было общаться и играть с другими детьми. Только весной этого года наконец отменили все таблетки, и Максим снова мог жить обычной жизнью. Он начал мечтать о поступлении в школу, новых друзьях, но наша радость длилась недолго: уже в июне врачи выявили поздний рецидив и срочно возобновили лечение.



В этот раз высокодозная химия вызвала серьёзные осложнения. И теперь, чтобы спасти Максима, нужна трансплантация костного мозга, но сначала надо выйти в ремиссию. Для этого сыну требуется терапия препаратом блинатумомаб. Это лекарство стоит огромных денег и не предоставляется за счёт госбюджета. Самим нам с его оплатой не справиться, вся надежда на добрых людей. Помогите спасти сына!» Евгения Дозорова, Санкт-Петербург.

Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):

