За госсчёт не предоставляется. Семилетнему Максиму нужно дорогое лекарство, чтобы победить лейкоз

Теперь Максиму предстоит пересадка костного мозга. Чтобы её провести, мальчику нужно выйти в ремиссию, а для этого требуется терапия препаратом, который не предоставляется за госсчёт. Стоимость его огромна. «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Максим Михнович, 7 лет.
Острый лимфобластный лейкоз.
Спасёт лекарство. Не хватает 1 509 880 руб.
«Летом 2018 года у сына появилась слабость, поднялась температура, он стал быстро уставать. По результатам анализа крови Максима экстренно госпитализировали. В больнице врачи озвучили нам страшный диагноз: рак крови. Мы начали бороться с болезнью.
В течение трёх лет Максим прошёл несколько блоков высокодозной химии, затем был на поддерживающем лечении. Всё это давалось сыну нелегко, ему нельзя было общаться и играть с другими детьми. Только весной этого года наконец отменили все таблетки, и Максим снова мог жить обычной жизнью. Он начал мечтать о поступлении в школу, новых друзьях, но наша радость длилась недолго: уже в июне врачи выявили поздний рецидив и срочно возобновили лечение.
В этот раз высокодозная химия вызвала серьёзные осложнения. И теперь, чтобы спасти Максима, нужна трансплантация костного мозга, но сначала надо выйти в ремиссию. Для этого сыну требуется терапия препаратом блинатумомаб. Это лекарство стоит огромных денег и не предоставляется за счёт госбюджета. Самим нам с его оплатой не справиться, вся надежда на добрых людей. Помогите спасти сына!» Евгения Дозорова, Санкт-Петербург.
Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):
«У Максима поздний рецидив острого лимфобластного лейкоза. Учитывая диагноз и ответ на химиотерапию, необходимо проведение трансплантации костного мозга. Для достижения ремиссии требуется проведение иммунотерапии высокоэффективным лекарственным препаратом блинатумомаб. В отделении данный препарат отсутствует».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».