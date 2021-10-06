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Петербургской художнице со СМА город выделил дорогое лекарство. В суд она не пришла

Суд в Петербурге оставил без рассмотрения иск художницы к комздраву из-за дорогостоящей «Спинразы»

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Куйбышевский районный суд оставил без рассмотрения иск Евгении Тимофеевой к комитету по здравоохранению Петербурга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 октября, решение было принято после того, как истец второй раз не явилась в суд.

При этом представители ответчика, которые в суд пришли, сообщили, что город обеспечил Тимофееву лекарством. И представил суду соответствующие документы.

«Фонтанка» писала о художнице Тимофеевой, которой диагноз СМА поставили в возрасте 27 лет. После того, как первый препарат от СМА — «Спинразу» — в 2019 году зарегистрировали в России, она собрала тонну документов, но споткнулась о врачебную бюрократию. И поэтому обратилась в суд.

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