Петербургской художнице со СМА город выделил дорогое лекарство. В суд она не пришла

Куйбышевский районный суд оставил без рассмотрения иск Евгении Тимофеевой к комитету по здравоохранению Петербурга.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 октября, решение было принято после того, как истец второй раз не явилась в суд.



При этом представители ответчика, которые в суд пришли, сообщили, что город обеспечил Тимофееву лекарством. И представил суду соответствующие документы.



«Фонтанка» писала о художнице Тимофеевой, которой диагноз СМА поставили в возрасте 27 лет. После того, как первый препарат от СМА — «Спинразу» — в 2019 году зарегистрировали в России, она собрала тонну документов, но споткнулась о врачебную бюрократию. И поэтому обратилась в суд.

