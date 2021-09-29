FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Минздрав предложил разрешить ввозить в РФ незарегистрированные лекарства и вакцины

В Россию могут начать ввозить незарегистрированные препараты

2
Печать

Минздрав РФ выступил с предложением разрешить поставки в Россию незарегистрированных препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК) в Сколково. Соответствующий законопроект опубликован 29 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ, в частности, предусматривает внесение изменений в ФЗ об обращении лекарственных средств и о международном медицинском кластере. Также предлагаются изменения в отдельные законодательные акты РФ.

Предоставить право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз в Россию незарегистрированных лекарств предполагается Росздравнадзору.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России хотят расширить перечень заболеваний, при которых выдают бесплатные лекарства.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

nuga
Речь идет о вакцинах генных.Вы передаете урезанную инфу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний