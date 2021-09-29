Минздрав предложил разрешить ввозить в РФ незарегистрированные лекарства и вакцины

Минздрав РФ выступил с предложением разрешить поставки в Россию незарегистрированных препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК) в Сколково. Соответствующий законопроект опубликован 29 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ, в частности, предусматривает внесение изменений в ФЗ об обращении лекарственных средств и о международном медицинском кластере. Также предлагаются изменения в отдельные законодательные акты РФ.
Предоставить право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз в Россию незарегистрированных лекарств предполагается Росздравнадзору.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России хотят расширить перечень заболеваний, при которых выдают бесплатные лекарства.