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В России хотят расширить перечень заболеваний, при которых выдают бесплатные лекарства

В Совфеде предложили обеспечивать пациентов бесплатными лекарствами в течение трёх лет

Комитет Совета Федерации по социальной политике направил в Минздрав РФ предложения о расширении списка сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства. Срок предоставления таких препаратов предлагается продлить до трёх лет. Об этом со ссылкой на решения по итогам заседания экспертного совета по здравоохранению 23 июля сообщает «Парламентская газета».

«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара»,— прокомментировала это решение зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

В список заболеваний, при которых пациентам после выписки из больнцы положены бесплатные медикаменты, по мнению сенаторов, должны попасть ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий. Также пациентов предлагается обеспечивать лекарствами после стентирования периферических артерий, и делать это в течение трёх, а не двух лет.

Ранее «Фонтанка» писала, что правительство РФ выделило более 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения.

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Комментарии (2)

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Перечень расширится, а вот станет ли больше лекарств? Далее чистая арифметика.
Danik
Ранее Фонтанка писала, что в городе 4 недели нет бесплатных лекарств для онкологических больных.
Толку от таких решений, если они не выполняются и по факту лекарств нет!
Надо делать просто. При поликлиниках и диспансерах создать аптечные киоски с льготными и бесплатными лекарствами. Чтобы выписав рецепт на эти лекарства, человек тут же смог их получить или заказать, с получением в течении дня!!! Врач должен видеть какие лекарства есть в наличии и не заниматься профанацией.
Иначе это просто показуха!
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