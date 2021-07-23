В России хотят расширить перечень заболеваний, при которых выдают бесплатные лекарства

Комитет Совета Федерации по социальной политике направил в Минздрав РФ предложения о расширении списка сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства. Срок предоставления таких препаратов предлагается продлить до трёх лет. Об этом со ссылкой на решения по итогам заседания экспертного совета по здравоохранению 23 июля сообщает «Парламентская газета».



«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара»,— прокомментировала это решение зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

