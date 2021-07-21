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Медицине добавили миллиардов. Кабмин выделил средства на поддержку здравоохранения в регионах

Более 85 млрд рублей выделено на поддержку региональных систем здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения и покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи.

Как сообщается на сайте кабмина 21 июня, данная финансовая поддержка «позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19».

Петербургу из резервного фонда в итоге достанется 4,5 млрд рублей, Ленинградской области — 242,5 миллиона.

Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 миллиардов рублей, добавляется в сообщении.

Минздраву РФ поручено за 30 дней заключить необходимые соглашения с регионами и проконтролировать расходование средств.

Ранее «Фонтанка» писала, что вице-премьера РФ Татьяну Голикову напугал уровень заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
Банкет продолжается!
Danik
Не бумага нужна, а лекарства!
Не самолетики, танчики, кораблики и парадики, а томографы и лекарства!
Новые поликлиники не только в Ново Огарёво!
Новые врачи, студенты в медвузах, мед.сестры.
А эти всё мыслят: купим!
Кто ж Вам продаст!?
Своё надо иметь!!!
Antuan Rokanten
Закупите лекарства онкобольным немедленно! Они в аптеках так и не появились.
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