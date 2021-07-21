Медицине добавили миллиардов. Кабмин выделил средства на поддержку здравоохранения в регионах

Петербургу из резервного фонда в итоге достанется 4,5 млрд рублей, Ленинградской области — 242,5 миллиона.

Как сообщается на сайте кабмина 21 июня, данная финансовая поддержка «позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения и покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи.

Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 миллиардов рублей, добавляется в сообщении.

Минздраву РФ поручено за 30 дней заключить необходимые соглашения с регионами и проконтролировать расходование средств.



Ранее «Фонтанка» писала, что вице-премьера РФ Татьяну Голикову напугал уровень заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны.

