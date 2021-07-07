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Голикову напугал уровень заболеваемости COVID-19 в ряде регионов

В российских больницах занято 79% коронавирусных коек, заявила вице-премьер

Система здравоохранения в России сейчас работает стабильно, хотя ситуация с коронавирусом и остаётся напряжённой. В медучреждениях страны в настоящий момент развёрнуто 216 тысяч коек для больных COVID-19, из которых занято 79%. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 7 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом, как сообщает ТАСС, темпы вакцинации по РФ за неделю, по словам Голиковой, выросли в 1,8 раза. Хотя бы один компонент вакцины получили почти 27 млн россиян. 18,5 млн человек полностью закончили курс вакцинации. Лидерами по темпам вакцинации в РФ являются Чеченская Республика, Москва, Московская, Тульская и Кемеровская области.

Также вице-премьер назвала пугающим уровень заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России. По данным Голиковой, случаи заражения коронавирусом по-прежнему чаще всего встречаются среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет.

Ранее «Фонтанка» писала, что среди регионов могут устроить конкурс на предмет COVID-free, а лучших — финансово поощрять. Такое предложение внёс Роспотребнадзор.

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Комментарии (7)

Философ (не тролль)
Смотрите, анализируйте - https://covid.observer/ru/ . Очень интересно местами.
Агроном аэродрома
20 капель валерьянки г-же Голиковой!
265947515
Да не пугайся так Таня. Сейчас потребнадзор, здравнадзор и хренконтроль статистику правдивую выкатят и всем станет спокойно.
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