Голикову напугал уровень заболеваемости COVID-19 в ряде регионов

Система здравоохранения в России сейчас работает стабильно, хотя ситуация с коронавирусом и остаётся напряжённой. В медучреждениях страны в настоящий момент развёрнуто 216 тысяч коек для больных COVID-19, из которых занято 79%. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 7 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом, как сообщает ТАСС, темпы вакцинации по РФ за неделю, по словам Голиковой, выросли в 1,8 раза. Хотя бы один компонент вакцины получили почти 27 млн россиян. 18,5 млн человек полностью закончили курс вакцинации. Лидерами по темпам вакцинации в РФ являются Чеченская Республика, Москва, Московская, Тульская и Кемеровская области.

