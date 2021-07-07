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Среди регионов могут устроить конкурс на предмет COVID-free. Лучших будут финансово поощрять

Проводить конкурсы среди регионов по отнесению к территориям, свободным от коронавируса, предложили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор вышел с предложением проводить среди субъектов РФ конкурсы по отнесению к территориям, свободным от COVID-19. Победителей предлагается поощрять средствами из госбюджета. Соответствующий проект постановления федерального правительства, разработанный ведомством, 7 июля размещён на портале проектов нормативно-правовых актов и в настоящий момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что организатором конкурсов будет сам Роспотребнадзор, их намерены проводить каждый квартал, а средства победителям будут предоставляться в виде господдержки.

В настоящий момент ведомство готовит специальные методические рекомендации. Подводить итоги конкурса будет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Отметим, что в проекте документа не содержится определение суммы господдержки регионам-победителям, однако указано, что они будут предоставляться в виде трансфертов, целевым назначением которых станет «финансовое обеспечение развития системы здравоохранения субъектов РФ».

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Комментарии (3)

А13579
Поскольку в эти зоны бесконтрольно пускают всех привившихся, это скорее зоны свободного ковида.
264527831
Силы бесовские однако разгулялись. То, что сейчас происходит материальным умом не постичь.
vader
Конкурс на победителя соцсоревнования среди концлагерей. Очаровательно.
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