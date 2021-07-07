Среди регионов могут устроить конкурс на предмет COVID-free. Лучших будут финансово поощрять

Роспотребнадзор вышел с предложением проводить среди субъектов РФ конкурсы по отнесению к территориям, свободным от COVID-19. Победителей предлагается поощрять средствами из госбюджета. Соответствующий проект постановления федерального правительства, разработанный ведомством, 7 июля размещён на портале проектов нормативно-правовых актов и в настоящий момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Предполагается, что организатором конкурсов будет сам Роспотребнадзор, их намерены проводить каждый квартал, а средства победителям будут предоставляться в виде господдержки.
В настоящий момент ведомство готовит специальные методические рекомендации. Подводить итоги конкурса будет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Отметим, что в проекте документа не содержится определение суммы господдержки регионам-победителям, однако указано, что они будут предоставляться в виде трансфертов, целевым назначением которых станет «финансовое обеспечение развития системы здравоохранения субъектов РФ».