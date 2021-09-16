Лекарство, которое слышишь. Ученые выяснили, что музыка Моцарта подавляет симптомы эпилепсии

Ученые выяснили, что прослушивание «Сонаты для двух фортепиано» Вольфганга Амадея Моцарта подавляет симптомы эпилепсии. Музыкальное произведение стимулирует передние отделы мозга, связанные с эмоциональным восприятием композиций.
Как сообщил 16 сентября научный журнал Scientific Reports, прослушивание даже 30 секунд этой сонаты снижает частоту эпилептиформной активности во всех областях мозга, за исключением передних отделов коры.
«Благотворный эффект от прослушивания музыки связан с цепочками нейронов, отвечающих за ее эмоциональное восприятие», — пишут ученые.
Между тем в начале февраля текущего года журнал European Journal of Neurology опубликовал исследование, согласно которому музыка Франца Йозефа Гайдна обладает совершенно противоположным эффектом. Композиции увеличивают ведущую к эпилептическим припадкам активность мозга почти на 50%.
Ранее «Фонтанка» писала еще об одном необычном открытии ученых. В Сеульском национальном университете разработали «искусственную кожу», которая меняет цвет в зависимости от окружающей обстановки. Создатели «кожи» видят перспективы для нее в военной промышленности и для создания камуфляжной одежды для охоты.