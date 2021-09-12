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Маскировка Хищника стала реальностью. Ученые создали искусственную кожу, которая меняет цвет в зависимости от обстановки

Корейские ученые создали искусственную кожу, меняющую цвет

В Сеульском национальном университете разработали «мягкого биометрического робота-хамелеона» — проще говоря, «искусственную кожу», которая меняет цвет в зависимости от окружающей обстановки, сообщает журнал Nature Communications.

«Кожа» представляет собой гибкий жидкокристаллический монитор, пронизанный нанопроволокой, который меняет цвет в зависимости от температуры. Его толщина — меньше человеческого волоса. Датчики, которым оснащен материал, анализируют цвет и рисунок поверхности. В зависимости от полученной информации, нанопроволока нагревает жидкие кристаллы, чтобы они изменили цвет. Для демонстрации камуфляжных возможностей материала «кожей» обернули робота, похожего по очертаниям на хамелеона.

Создатели «кожи» видят перспективы для своей разработки в военной промышленности и для создания камуфляжной одежды для охоты.

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Комментарии (4)

ivan5_5e4d10fe646f6
А у нас крестный ход
Редиска Здесь
Между прочим, это научная статья, там куча всяких подробностей, и все это в открытом доступе. Российские ученые ничего такого открыто опубликовать не смогли бы в принципе - все было бы засекречено еще на этапе планирования.
Ruth D. Armstead
Фу, даже мультов нету. Тока пикчи. Незачет.
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