Лекарство, избавляющее от боли. Петербургской пенсионерке нужна помощь

Ирина Николаевна родилась в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где тогда служил её отец — кадровый военный, коренной ленинградец. Когда ей было шесть лет, семья вернулась в Ленинград и больше никуда не уезжала из родного города.

После школы окончила медицинское училище, стала хирургической сестрой, первые три года отработала в госпитале инвалидов ВОВ. Именно там, по словам Ирины Николаевны, она и получила те практические навыки, которые в дальнейшем пригодились в работе. Здесь же она познакомилась со своим будущим мужем, работавшим торакальным хирургом. После рождения детей перешла в диагностический центр, который был рядом с домом. В нём и проработала хирургической сестрой почти сорок пять лет.



Постоянная работа на ногах негативно сказалась на здоровье. Появились боли в суставах, снизилась подвижность. Обследование показало ревматоидный артрит, остеоартрит коленных, плечевых и тазобедренных суставов и необходимость эндоскопической операции левого тазобедренного сустава.



После операции боль немного уменьшилась, но совсем не ушла. Сейчас Ирине Николаевне прописано курсовое лечение новейшими инъекционными препаратами. Новое лекарство даст возможность не только жить без боли, но и вернуться на работу, которая после смерти мужа стала для неё отдушиной, наполняющей жизнь смыслом.

