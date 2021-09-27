13 октября — круглый стол «Свет мой, зеркальце, скажи. Для чего люди делают пластические операции?»

Пластическая хирургия за редким исключением не относится к неотложной медицинской помощи — это больше из сферы красоты, чем здоровья. Но для психологического состояния пациентов коррекция формы носа, подтяжка лица или изменение форм тела играет важную роль. Спрос на пластическую хирургию растет, все больше мужчин и женщин готовы платить, чтобы обрести идеальный облик. Что заставляет людей добровольно ложиться под нож хирурга — пусть и пластического — обсудим на круглом столе.

1) Какие пластические операции являются наиболее популярными? Растет ли спрос?



2) Как часто пластические операции делают в связи с необходимостью, а как часто — по желанию и для красоты? Бывают ли показания к пластическим операциям?



3) Насколько безопасны пластические операции?



4) Как выбирать клинику для пластической операции? На что обратить внимание?



5) Восстановление после операции — как сократить время?



6) Кому и почему нельзя делать пластические операции?



7) Будущее пластической хирургии.



Приглашаем представителей клиник, специализирующиеся на пластической хирургии.



Мероприятие состоится 13 октября в 16.00

По вопросам участия обращаться:



Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72



egorova@fontanka.ru

