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13 октября — круглый стол «Свет мой, зеркальце, скажи. Для чего люди делают пластические операции?»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему пластических операций и приглашают специалистов клиник.

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Пластическая хирургия за редким исключением не относится к неотложной медицинской помощи — это больше из сферы красоты, чем здоровья. Но для психологического состояния пациентов коррекция формы носа, подтяжка лица или изменение форм тела играет важную роль. Спрос на пластическую хирургию растет, все больше мужчин и женщин готовы платить, чтобы обрести идеальный облик. Что заставляет людей добровольно ложиться под нож хирурга — пусть и пластического — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

1) Какие пластические операции являются наиболее популярными? Растет ли спрос?

2) Как часто пластические операции делают в связи с необходимостью, а как часто — по желанию и для красоты? Бывают ли показания к пластическим операциям?

3) Насколько безопасны пластические операции?

4) Как выбирать клинику для пластической операции? На что обратить внимание?

5) Восстановление после операции — как сократить время?

6) Кому и почему нельзя делать пластические операции?

7) Будущее пластической хирургии.

Приглашаем представителей клиник, специализирующиеся на пластической хирургии.

Мероприятие состоится 13 октября в 16.00

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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