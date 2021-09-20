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После шутинга в Пермь отправили самолет и вертолет с медиками на борту. На месте трагедии работают психологи МЧС

В Пермь отправили воздушные судна МЧС с медиками на борту

Для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в университете в Пермь вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России с медицинскими работниками на борту. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе министерства.

В город также направили специальное оборудование. Оба воздушных судна оборудовали медицинскими модулями на случай санитарной эвакуации. Кроме того, на месте происшествия работают психологи от МЧС России.

Власти заявили, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей, раненые — по 500 тысяч, а получившие травмы — по 100 тысяч.

«Фонтанка» писала, что 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112.

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
А тому инспектору ДПС - орден Мужества и внеочередное звание.
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