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Стрелок из Перми использовал турецкое ружье. Он им владел на законных основаниях

Устроивший стрельбу в Пермском университете приобрел оружие на законных основаниях

Подозреваемый в стрельбе в Пермском госуниверситете приобрел охотничье ружье на законных основаниях. Об этом 20 сентября сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Источник «Интерфакса» в оперштабе уточнил, что стрелок использовал помповое ружье эконом-класса турецкого производства.

«Преступник стрелял из ружья Huglu Atrox T турецкого производства. В нем используются патроны калибра 12/76... В среднем цена оружия на рынке не превышает 22 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, еще 24 пострадали. Нападавшего ранили при задержании; по предварительной информации, он находится в реанимации.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета мужчина открыл стрельбу по окружающим. Люди прыгали из окон.

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Комментарии (5)

Хорошъ
Оно менее эффективно, чем та же "Сайга". Значит стрелок не стремился к эффективности стрельбы при покупке ствола. Оно скорее выглядит как пафосное оружие, что говорит о пси. состоянии покупателя.
Cвифт
.... слушал утром эфир Мардана и военкора КП. С воронежским стрелком и курдовской диаспорой оказывается не всё договаривают, не стали я так понимаю портить себе рейтинг перед выборами.
nuga
Зачем инфа о законности , марке,прайсе оружия? Как будто это утешит родственников расстрелянных из законного оружия.Расстрел в день оглашения результатов выборов -нехороший знак,напоминает историю Ходынского поля и коронации царя,после которых последовали трагические события для России.
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