Стрелок из Перми использовал турецкое ружье. Он им владел на законных основаниях

Подозреваемый в стрельбе в Пермском госуниверситете приобрел охотничье ружье на законных основаниях. Об этом 20 сентября сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Источник «Интерфакса» в оперштабе уточнил, что стрелок использовал помповое ружье эконом-класса турецкого производства.
«Преступник стрелял из ружья Huglu Atrox T турецкого производства. В нем используются патроны калибра 12/76... В среднем цена оружия на рынке не превышает 22 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, еще 24 пострадали. Нападавшего ранили при задержании; по предварительной информации, он находится в реанимации.