«Не было никакого чудища». Почему петербургского режиссера «ушли» из Мотыгинского театра, но он все равно считает это победой

В конце 2020 года много говорилось и писалось о Мотыгинском драматическом театре, куда переехал молодой и активный режиссер из Петербурга. Он начал собирать деньги на обустройство нормального туалета в деревянном здании театра, а в планах было создать в Мотыгино культурный центр. И в целом — изменить жизнь в поселке к лучшему. А в сентябре 2021-го стало известно, что режиссер Дмитрий Турков уволен. Вместе с ним ушла часть труппы. В театре говорят, что Турков проводил в Мотыгино слишком мало времени и еще в январе ему предлагали заключить трудовой договор на новых условиях. Теперь в Мотыгинском драматическом театре ищут нового художественного руководителя.

В беседе с «Фонтанкой» Дмитрий Турков объяснил, о чем на самом деле была повесть о петербургском режиссере в Мотыгино, в какой момент случился драматический перелом и почему в финале главный герой на самом деле победил.

Какой спектакль, поставленный за время работы в Мотыгино, вы считаете лучшим достижением? — Я пытался бороться с системой, в которой спектакль отыгрывался 3–5 раз и снимался с репертуара. Моя первая постановка, «Чудная жизнь», на краевом фестивале получила приз за лучшую режиссуру и приз на фестивале малых городов России от Театра Наций. Для Мотыгино серьезным достижением стало участие театра в фестивале «Территория» и попадание в лонг-лист «Золотой маски». На «Территории» занимаются отбором московские критики. Мы стали призерами и театр получил за эту победу деньги, которые пошли на хозяйственные нужды. На краевой фестиваль «Театральная весна» мы вышли с двумя спектаклями — «Веселый солдат» и «Горка». Я получил приз за лучшую режиссуру, а актриса Дарья Миллер — за лучшую женскую роль. За 2021 год я поставил спектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». И по моему приглашению режиссер Анна Зиновьева выпустила один спектакль. Но эти постановки были показаны буквально несколько раз и исчезли из репертуара, потому что распалась труппа. Мы не смогли их заявить на фестивали.

Но любимого спектакля у меня нет, моим любимцем всегда была труппа театра. Их возможности и умения росли. Восемь человек сыграли 30 персонажей в «Веселом солдате»: возрастные роли, роли животных. Труппа набрала серьезную творческую форму. Это было отмечено критиками. Наиболее скорбно для меня в этой истории то, что наша театральная труппа распалась. По словам директора Мотыгинского драмтеатра Татьяны Ткачук, вы слишком мало присутствовали в Мотыгино. А где вы были?

— Я иногда уезжал к семье в Петербург. Но если кто-то говорит, что меня не было в Мотыгино, что я проводил время где-нибудь на Бали — это неправда. Если бы я отсутствовал постоянно, зачем актеры бы переезжали в Мотыгино из Петербурга и Керчи?

В январе вам предложили контракт на новых условиях, но вы не согласились. Что там было такого, что оказалось неприемлемо для вас?

— Полное подчинение директору. Каждый шаг. Полный контроль творческой жизни. По этому контракту я должен был получать тридцать тысяч в месяц и сидеть там безвылазно. Одновременно оказывалось серьезнейшее психологическое давление на труппу.



Татьяна Ткачук ведь сама вас позвала в 2018 году, вы, очевидно, друг другу нравились.

— Начиналось все за здравие. Но это быстро кончилось на фоне бытовых проблем. Например, мне актрисы жаловались, что парни, извините, неопрятны. Я начинаю выяснять. Оказывается, в общежитии все плохо с душевыми кабинками. Мне приходилось вникать в такие вещи, потому что это влияло на работу. Невозможно было заниматься только творчеством.

Культурная лодка разбилась о быт?

— Да. Проблема была не только во взаимоотношениях с директором. Там выступала сплоченная команда из руководителей. Мне кажется, проблема была психологическая. Когда живешь много лет в месте, где все тихо вянет, внутренне с этим срастаешься. «Мы поменять ничего не можем». «В районе дефицит». Я долгое время пытался выстроить диалог. Ведь это край с богатейшими ресурсами, там полно комбинатов. Почему ничего из этих ресурсов не оседает в районе, где есть уникальный театр? Но за долгие годы все смирились с тем, что сделать ничего не могут. А попытки добиться перемен встречают сопротивлением. Потому что трудно признаться в том, что на самом деле можно было что-то сделать, но ты не сделал.



Получается, в декабре 2020 года все было хорошо, вы давали интервью «Фонтанке» https://www.fontanka.ru/2020/12/02/69592206/ и театр был на информационном пике. А в январе с вами не продлили контракт?

— Одно с другим было связано. На фоне федеральной огласки проблемы стали видны особенно четко. А кто захочет терпеть человека, который подсвечивает проблемы? За два с половиной года работы я перебрал все возможные варианты для диалога, и все время упирался в тупик. А я не могу жить и работать в состоянии тупика. Я отвечал за людей, которые работали в театре, и каждая их проблема была моей.

В любом драматическом произведении происходит кульминация, после которой сюжет катится к финалу. Что стало кульминацией вашей истории в Мотыгино?

— В прошлом году, еще до репортажа «Редакции», в Мотыгино побывал фотограф Дима Марков и опубликовал пост, в котором, на мой взгляд, очень тактично описал все, что он увидел. После этого меня вызвали на совещание в администрацию. Присутствовали три дамы: замглавы администрации, начальник отдела культуры и директор театра. Разговор начался с завуалированной угрозы увольнением. Тогда я понял, что, кажется, все. Но надежда еще оставалась, потому что театр передали в краевое подчинение. У нас появилась серьезная поддержка в лице Минкульта. И мне казалось, что все может разрешиться хорошо.



Почему же в момент увольнения вас не поддержал ни Минкульт, ни вышестоящая администрация?

— Мне просто предложили полгода побыть «вне игры». Я сказал, что, если я сейчас уйду, актеры театр покинут, удерживать их нечем. В апреле я закончил последнюю постановку уже в ранге приглашенного режиссера. И, как только я уехал, актеры ушли из театра. Театр, который по крупицам собирался на протяжении двух с половиной лет, перестал существовать. Дальнейшие переговоры стали неактуальны. Я начал думать, как сохранить костяк труппы. Поступило предложение из Нягани, и мы согласились.

Почему именно Нягань? Вы же могли перебраться куда-то поближе к Петербургу?

— Здесь очень хороший директор в театре, мощная труппа, налаженная работа. И есть условия, чтобы заниматься творчеством, а не чем-то еще.

Ваша семья продолжает жить в Петербурге?

— Да. Ребенку скоро в школу идти. Теперь между нами три тысячи километров, три часа полета. Сейчас я поставлю спектакль и поеду к семье. Они уже привыкли к тому, что я отсутствую по два-три месяца. Для режиссеров такой стиль жизни привычен.

