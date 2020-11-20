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Маленький театр в тайге заинтересовал большого режиссёра после краудфандинга на туалет. Серебренников зовёт туда модных актёров

Всего три дня потребовалось театру из глубинки Красноярского края, чтобы с помощью краудфандинга собрать 300 тысяч рублей на ремонт сельского туалета. Об этом сообщил художественный руководитель театра, режиссер Дмитрий Турков на платформе Planeta.ru 20 ноября.

Драматический театр в таежном поселке Мотыгино объявил сбор средств 17 ноября. По словам Туркова, туалет пришлось закрыть, так как не привезли септик. На сооружение нового требовалось 300 тысяч рублей. К 20 ноября на платформе Planeta.ru собрано более 470 тысяч рублей. Сбор продолжается, следующая цель — 1,5 млн рублей на ремонт крыши.

«Наш театр — это главный оплот культуры Мотыгинского района. Поэтому спасти театр — значит спасти район. И не просто спасти, а создать устойчивую базу для социального и культурного развития. В этом заключается наша главная миссия», — написал Дмитрий Турков.

Фото: planeta.ru

Проект поддержал режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, в своём инстаграме он призвал модных актёров приезжать Мотыгино.

Мотыгино — самый маленький поселок в России с профессиональным драматическим театром. В населённом пункте проживает менее пяти тысяч человек. Датой создания театра считается 1932 год, когда по инициативе жителей в селе с населением в 300 человек был организован любительский театр. Официальный статус Мотыгинский муниципальный театр получил в 1993 году.

Фото: planeta.ru

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Комментарии (2)

Yubilar
Странное какое-то понимание поддержки у Серебренникова. Если действительно хочешь помочь - езжай сам и помогай на месте. А не призывай других туда ехать.
mangup
большой режиссёр - это кто, серебренников что ли? ну-ну))
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