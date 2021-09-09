9 сентября в Сети появится фрагмент фильма Кирилла Серебренникова о Чайковском. В трехминутном отрывке появляется популярный отечественный хип-хоп-исполнитель Оксимирон и произносит взволнованный монолог. Артиста почти невозможно узнать под париком и с пышными усами.

Но на этом еще не весь сюрприз — спустя несколько минут экранного времени Оксимирон читает рэп.

В конце лета черновой вариант фильма Кирилла Серебренникова под рабочим названием «Жена Чайковского» был слит пиратами на торренты. Художественная кинокартина рассказывает о супруге великого композитора Антонине Милюковой, которая сходит с ума из-за нескладывающихся отношений с мужем.

Роль Чайковского в фильме исполнил актёр «Гоголь-центра» Один Байрон (американец Фил из «Интернов»), его жену сыграла Алёна Михайлова («Чики»). В других ролях снялись Юлия Ауг, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков. Сценарий фильма Кирилл Серебренников написал во время домашнего ареста. Дата выхода картины пока неизвестна.



Режиссера давно интересует персона Чайковского. Еще в 2013 году он приступал к съемкам фильма о композиторе и даже получил господдержку в размере 30 миллионов рублей, однако затем отказался от государственной помощи. В 2019 году Серебренников совместно с Евгением Мироновым работал над постановкой в Государственном театре наций спектакля «Чайковский».



Летом 2020 года Оксимирон пришел поддержать режиссера во время оглашения приговора по делу «Гоголь-центра».



Николай Рубинштейн (1835–1881) — пианист-виртуоз и дирижёр, основатель Московской консерватории, брат композитора и пианиста Антона Рубинштейна.

