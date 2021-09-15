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Петербургский режиссёр, который пытался отремонтировать туалет в таёжном театре в Мотыгино, уволен вместе с частью труппы

Режиссёр Дмитрий Турков, который переехал из Петербурга в сибирский посёлок Мотыгино, чтобы развивать единственный таёжный драматический театр в стране, покинул свой пост. Вместе с ним ушли петербургские актёры, которые последовали в Мотыгино за Турковым.

«Наши планы и идеи не совпали с планами и идеями администрации, и мне не продлили контракт, — сообщил Дмитрий Турков на краудфандинговой платформе, где вёл сбор средств на создание культурного центра на основе Мотыгинского драматического театра. — Актёры Никита Васильев, Георгий Киселев, Николай и Александра Горловы, Елена Золотарёва и другие также больше не работают в Мотыгино».

С ноября 2020 года режиссёру удалось собрать свыше 1,2 млн рублей. А началось всё с того, что труппа решила отремонтировать в здании театра туалет.

Мотыгинским театром, ради которого деятели культуры покидают Петербург, заинтересовались федеральные СМИ. Турков отмечает, что собранные средства, которые команда не успела потратить на нужды Мотыгинского театра, за вычетом комиссии площадки и налогов, будут переданы в проект Глеба Данилова «Театр Села» в Калужской области.

После федеральной огласки у Мотыгинского театра сменился учредитель — его решено было перевести из муниципальной в краевую собственность. «Это безумное счастье и прорыв, театр получил фундамент», — говорил в 2020 году Дмитрий Турков «Фонтанке». Спектакль Туркова «Весёлый солдат» вошёл в лонг-лист «Золотой маски», театр принял участие в столичном фестивале «Арт-миграция». Ещё один спектакль Туркова, «Чудная жизнь» по Шукшину, стал участником фестиваля театров малых городов России от Театра Наций.

«Срочный трудовой договор с режиссером Турковым закончился в январе, — пояснила «Фонтанке», в свою очередь, директор Мотыгинского драматического театра Татьяна Ткачук. — Ему было предложено продлить договор на новых условиях, которые нужны театру, — с более долгим присутствием Туркова в Мотыгино. Это его не устроило».

В настоящее время на официальном сайте Мотыгинского драмтеатра имя нового художественного руководителя не значится.

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Комментарии (6)

DEMOMON
Где это вообще?
Алексей Власов
Лодка краудфандинга с магнитиками, мальчишеской романтикой, большой мечтой, хрустальными колокольчиками, календариками, афишами, чаем с мятой и пр. и др. разбилась об быт. Главное - не сдаваться.
Arkos
Не разобрался.. кого клеймить позором то?
Кучно как то всё пошло: и туалет ??? и , прости Господи, краудфандинговая платформа, и планы - идеи администрации.
Тщательнее надо, сюжетнее.
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