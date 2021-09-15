Петербургский режиссёр, который пытался отремонтировать туалет в таёжном театре в Мотыгино, уволен вместе с частью труппы

С ноября 2020 года режиссёру удалось собрать свыше 1,2 млн рублей. А началось всё с того, что труппа решила отремонтировать в здании театра туалет .

«Наши планы и идеи не совпали с планами и идеями администрации, и мне не продлили контракт, — сообщил Дмитрий Турков на краудфандинговой платформе, где вёл сбор средств на создание культурного центра на основе Мотыгинского драматического театра. — Актёры Никита Васильев, Георгий Киселев, Николай и Александра Горловы, Елена Золотарёва и другие также больше не работают в Мотыгино».

Мотыгинским театром, ради которого деятели культуры покидают Петербург, заинтересовались федеральные СМИ. Турков отмечает, что собранные средства, которые команда не успела потратить на нужды Мотыгинского театра, за вычетом комиссии площадки и налогов, будут переданы в проект Глеба Данилова «Театр Села» в Калужской области.



После федеральной огласки у Мотыгинского театра сменился учредитель — его решено было перевести из муниципальной в краевую собственность. «Это безумное счастье и прорыв, театр получил фундамент», — говорил в 2020 году Дмитрий Турков «Фонтанке». Спектакль Туркова «Весёлый солдат» вошёл в лонг-лист «Золотой маски», театр принял участие в столичном фестивале «Арт-миграция». Ещё один спектакль Туркова, «Чудная жизнь» по Шукшину, стал участником фестиваля театров малых городов России от Театра Наций.



«Срочный трудовой договор с режиссером Турковым закончился в январе, — пояснила «Фонтанке», в свою очередь, директор Мотыгинского драматического театра Татьяна Ткачук. — Ему было предложено продлить договор на новых условиях, которые нужны театру, — с более долгим присутствием Туркова в Мотыгино. Это его не устроило».