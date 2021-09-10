Петербуржцам расскажут, как примкнуть к реставраторам и помочь сохранить любимый город

«Историческую среду» определяют не только памятники федерального и регионального значения — и даже их государство не всегда сохраняет и восстанавливает. А старым постройкам без статуса и вовсе остается только исчезнуть. «Том Сойер фест» появился в Самаре в 2015 году, тогда отремонтировали волонтерскими силами фасады трех домов. Уже на следующий год фестиваль был упомянут в докладе ЮНЕСКО и начал буйно разрастаться. Петербуржцы, например, за пару дней собрали 100 тысяч рублей, чтобы отреставрировать витражи и деревянные элементы дачи адмирала Прибыткова под Гатчиной: сам поселок носит имя адмирала (на самом деле капитана 1-го ранга), поклонника спиритизма, но его дача, образчик деревянного модерна, никаким статусом не обладала. Деньги пошли на материалы, реставраторы работали бесплатно, а волонтеры-активисты делали то, что не требует профессиональных умений.

