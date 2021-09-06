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Прокат выходных возглавил комикс про китайского супергероя

За выходные 2–5 сентября верхние строчки киносборов заняли две премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Больше всего денег — 240 миллионов рублей — собрал в российских кинотеатрах фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец». Россиянам пришелся по вкусу новый кинокомикс студии Marvel о супергерое (Симу Лю), борющемся с мировым злом, от режиссера Дестина Крэттона («Просто помиловать»).

Почти вдвое меньше, 119 миллионов рублей, зрители заплатили, чтобы посмотреть драматический фильм «После. Глава 3». Это продолжение любовной истории Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и Тессы (Джозефина Лэнгфорд), снятое по одноименному бестселлеру современной писательницы Анны Тодд. Фильм основан на фанфике о поп-группе One Direction.

Продолжает показывать хорошие результаты на третьей неделе проката семейный мультфильм «Босс-молокосос — 2». История о том, как братья Тим и Тед противостоят армии злобных малышей, принесла создателям 88 миллионов рублей за выходные. Фантастическая комедия «Главный герой» и анимационный фильм «Щенячий патруль в кино» заработали 54 и 34 миллиона.

На следующей неделе кинофаны ждут премьеры российского фильма «Петровы в гриппе», фантастической драмы Кирилла Серебренникова по одноименному роману Алексея Сальникова. Он выйдет в прокат 9 сентября. Премьера фильма состоялась этим летом на Каннском фестивале и получила неоднозначные оценки критиков. В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников и другие российские звезды.

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