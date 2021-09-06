Прокат выходных возглавил комикс про китайского супергероя

За выходные 2–5 сентября верхние строчки киносборов заняли две премьеры, сообщает kinobusiness.com.



Больше всего денег — 240 миллионов рублей — собрал в российских кинотеатрах фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец». Россиянам пришелся по вкусу новый кинокомикс студии Marvel о супергерое (Симу Лю), борющемся с мировым злом, от режиссера Дестина Крэттона («Просто помиловать»).



Почти вдвое меньше, 119 миллионов рублей, зрители заплатили, чтобы посмотреть драматический фильм «После. Глава 3». Это продолжение любовной истории Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) и Тессы (Джозефина Лэнгфорд), снятое по одноименному бестселлеру современной писательницы Анны Тодд. Фильм основан на фанфике о поп-группе One Direction.

