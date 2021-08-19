«Босс-молокосос»-2: Краткий курс привычки к новому

Фото: universalpictures.ru/ Поделиться Поделиться







В прокате «Босс-молокосос»-2, продолжение весьма успешного мультика студии Dreamworks про младенцев-суперагентов. Очередное доказательство того, что любой сиквел — это всегда вызов, и ставки в нем сильно возрастают по отношению к первой части.

Первый «Босс» был лишь забавным упражнением на тему «младенец выглядит слишком взрослым» — ну и тихим гимном семейным ценностям и важности родственных связей. Главным достоинством фильма было органичное решение достаточно старого уже трюка с младенцем, который говорит взрослым голосом (прежде этот цирковой номер находился в юмористической иерархии где-то между мужиками, переодетыми в теток, и струями огня, вылетающими из задницы героя фильма).



Взявшись за сиквел, Dreamworks ставки сильно повысила: надо было предложить что-то помимо трюка с говорящими младенцами. Сценарист Майкл МакКаллерс, создатель сюжета «Остина Пауэрса», сочинил второго «Босса» как естественное развитие первой части: ее герои выросли, забыли о своих младенческих подвигах и живут обычной взрослой жизнью. Бывший молокосос Тед превратился в матерую акулу бизнеса, а его старший брат Тим обернулся примерным семьянином. Но без супергероя в семье не обойтись, поэтому дочь Тима, малышка Тина, принимает у старшего поколения эстафету и поступает на секретную службу. А также втягивает в свою деятельность папу с дядей — им во что бы то ни стало нужно остановить злодея, который собирается отдать мир на растерзание детишкам.



МакКаллерс, в общем, идет по проторенному пути семейного кино — наполняет сюжет всякими отсылками к шпионскому кино, превращает «Босса» в детскую версию «Бонда» и одновременно забавное шоу пародий. Пока ребенок переживает приключения героев, родители угорают над непонятными малышам шутками про Стивена Хокинга (героиня назвала в его честь свою рыбку и соорудила ей синтезатор речи) и цитатами из «Властелина колец» (уморительный пупс, похожий на Гэндальфа, орет «ты не пройдешь!»). По большому счету это тот же «Остин Пауэрс», только для малышей — там шпионское кино использовалось, чтобы создать шторм из шуток ниже пояса, здесь — для забавы детишек.



Чем «Босс» действительно удивляет, так это тем, как он органично вплетает в свой сюжет всякие признаки времени. И, как следствие, занимается культурной апроприацией всяких непонятных и странных вещей, которыми наполнен меняющийся мир. Есть все-таки у кино и массовой культуры и такая функция — делать привычными и обыкновенными вещи, которые, вообще-то, многим кажутся странными. Кино нас худо-бедно примирило с тем, что на свете есть люди с разным цветом кожи, что они мало чем отличаются друг от друга, научило смотреть со стороны на чужую интимную жизнь, порой весьма откровенно. Много с чем научило мириться, в общем.

С мультиков в этом смысле спрос невеликий, они в лучшем случае, как пиксаровские хиты, говорят с малышами вместо родителей на сложные темы — о смерти («Душа») или о судьбах человечества («Валл-и»). Тем более удивляет «Босс» тем, как он уверенно вводит в свой сюжет то, что многие родители сочтут неудобной темой. Подросший Тим здесь — не просто примерный семьянин, а домохозяин, на экране открыто говорится, что деньги в дом приносит мама, а папа занят готовкой, уборкой и следит за детишками. Еще пара таких мультиков — и общество, глядишь, начнет совершенно спокойно относиться к папам с колясками, ушедшим в декрет.



Фото: universalpictures.ru/ Поделиться Поделиться







Еще более странно и удивительно выглядит совсем, казалось бы, незначительное нововведение «Босса»: в секретном бункере злодея здесь младенцы уверенно пишут коды, разрабатывают приложения. Для зрителей, более-менее погруженных в тему, этот нюанс встанет рядом с шутками про Хокинга, пройдет по статье угарных хохм и заставит припомнить всех знакомых разработчиков. Но, кроме прочего, этот небольшой эпизод поднимает и сам фильм на какую-то новую высоту, заставляет его говорить не только про смешных младенчиков-шпионов, но и про проблему роста и взросления, про тех, кто теперь входит во взрослую жизнь и открывает банковские счета в четырнадцать лет. И вот тут «Босс» действительно впечатляет — так что подросткам фильм стоит рекомендовать даже в большей степени, чем совсем маленьким зрителям. Они происходящее на экране поймут и по достоинству оценят — им в этом мире, в конце концов, жить.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

