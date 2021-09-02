Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Вообще Шан-Чи в мире комиксов — фигура далеко не новая. Герой впервые появился в рисованных историях еще в начале семидесятых, к тому же ему придумали богатую литературную биографию: согласно сюжету, он был сыном злого гения Фу Манчу. А тот, в свою очередь, примерно ровесник Незнайки и Алисы в стране чудес, появился в британских книжках рубежа XIX-XX веков. Но вот с перенесением истории Шан-Чи на экраны получилась загвоздка. Студия несколько раз всерьез бралась за сюжет, но дальше разговоров и планов дело не шло. По понятным, в общем, причинам: в большом кинопроизводстве просто не было столько актеров с азиатской внешностью — пришлось бы связываться с гонконгскими студиями, а то и китайскими, а это лишняя морока.



Теперь, после оскаровского триумфа «Паразитов», вопрос отпал: для любой студии собрать ансамбль актеров-азиатов — дело достойное. Вот и в «Шан-Чи» составили «команду мечты»: помимо статного молодого красавца Симу Лю, которому досталась главная роль, здесь есть и тарантиновская прима Мишель Йео в образе деревенской тетушки, и напряженно-драматичный Тони Люн, звезда лучших фильмов Вонга Карвая в роли папаши-фанатика, и американо-азиатская дива Аквафина в комической партии безалаберной подружки Шан-Чи.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Согласно сюжету «Шан-Чи», давным-давно в глубокой древности, воин по имени Вэньву заполучил магический артефакт — десять колец. Эти браслеты подарили ему бессмертие и непобедимость: королевства покорялись Вэньву, армии сдавались на его милость, вся мировая политика в новейшее время оказалась подчинена только его воле. Так продолжалось до тех пор, пока однажды непобедимый завоеватель не решил захватить затерянную в лесах и горах деревню, населенную фантастическими чудищами и людьми, наделенными редкими талантами. И тогда он впервые столкнулся с противником, превосходящим его по силе, — хрупкой девушкой. Та не только победила Вэньву, но и влюбила его в себя, заставила оставить кольца и большую политику, родила ему двух чудесных детишек. А потом ее убили. Дети с отцом больше жить не захотели, и маленький Шан-Чи сбежал из дома в Сан-Франциско, где начал жить самой обычной жизнью и работал на парковке. До тех пор, пока однажды в обычном автобусе на него не накинулись отцовские солдаты и не вынудили вернуться обратно.



Тоже, в общем, причина откладывания работы над историей китайского супермена: уж слишком хитрый и противоречивый сюжет составляет его жизнь. Тут и противостояние с родным отцом, и чувство вины за гибель матери, и нежелание продолжать жестокое семейное дело. Пожалуй, только Дэвид Каллахэм, сценарист «Мортал Комбат», «Человека-муравья» и «Чудо-женщины», мог набраться наглости все эти сложности и хитросплетения честно ввести в сюжет, никак их не упрощая. И только Marvel мог себе позволить супергероя, который свой дар не желает раскрывать (понятно, почему: кому охота гробить родного папу?), предпочитает борьбе со злодеями вечеринки в караоке и, в конце концов, явно сильно нуждается в медикаментозном лечении депрессии.

Шан-Чи больше похож на героя скандинавского нуара, чем, собственно, на супермена. Злодей-антагонист — «из той же оперы». Благодаря великому актеру Тони Люну (не верите — пересмотрите «Любовное настроение») Вэньву превратился из героя комикса в одержимого и мучающегося фанатика, которого только любовь к покойной жене и заставляет убивать.

Автор: MARVEL Россия/YouTube

И так ясно, что сила комиксов — именно в том, что они любой материал легко превращают в шоу. Политический триллер про игры террористов и военных оборачивается «Железным человеком». История Второй мировой — «Капитаном Америкой». Споры о феминизме и новой этике вырастают в «Черную вдову». Комиксы стали таким «эсперанто в кубе» — они умеют говорить обо всем и, в общем, на любом языке (в том числе буквально: среди героев есть и русские, и условные восточноевропейцы, и британцы, и криминальные латиносы).

И даже на этом богатом фоне «Шан-Чи» не может не впечатлять — хотя бы по той причине, что большая американская киноиндустрия тут капитулирует, половина диалогов ведется на чистейшем китайском языке.

Наверное, самое яркое и зрелищное нововведение здесь — апроприация комиксом гонконгского боевика. Драки в «Шан-Чи» — полноценные танцевальные номера, феноменально красочные и эффектные. Как в лучших гонконгских образцах, во время поединков тут и влюбляются, и знакомятся, и выясняют отношения. Инструментарий — тоже образцовый: в диапазоне от руки-меча до бамбуковых палок и драконьих клыков и шкур. А «сверху» эти поединки еще и «сдобрены» всякими парадами-алле в стилистике то ли Пекинской оперы, то ли церемонии открытия Олимпиады: гонки на гигантских драконах, глазастые, безголовые, когтистые чудища всех родов, львы-стражи — всего этого тут навалом, и к моменту кульминации на эту красоту уже смотришь именно как на зрелище, фантастический зоопарк.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Уже без малого лет двадцать кинематографисты разного ранга пытаются воскресить хоть какие-то элементы былого величия боевика — и все безуспешно: над громилами можно только посмеиваться и иронизировать. Комикс молниеносно и легко формат «прокачивает» и осовременивает — «Шан-Чи» смотрится примерно на таком же адреналине, как фильмы с Ван Даммом в детстве, и так же завораживает, как лучшие работы Чжана Имоу. Но еще больше впечатляет то, что за этим шоу, собственно, содержание, история боли, вины и вынужденного противостояния собственным родным вовсе не теряется, а только ярче читается. В общем, Marvel в очередной раз показал, что умеет и развлекать, и трогать, и рассказывать истории.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»