Российские космонавты выйдут в открытый космос для интеграции развернувшего МКС модуля «Наука»

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров 3 сентября выйдут в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» впервые после его стыковки с МКС.
Выходной люк модуля «Поиск» по плану должен быть открыт в 17:35 по московскому времени. Космонавты должны вернуться на станцию в 00:10 мск 4 сентября, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
За это время они должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю «Наука», смонтировать перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке модуля и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек и подключить кабель Ethernet.
Для Новицкого и Дуброва это будет вторая внекорабельная деятельность за всю карьеру. В прошлый раз они выполняли подобные задачи в июне, отмечает госкорпорация.
Подготовка к заданию началась заранее. В частности, космонавты проводили специальные медицинские тесты, готовили отсеки и необходимое оборудование, а также изучали документацию по предстоящему выходу. Помимо этого, внимание уделили и скафандрам.
Работы будут транслироваться в прямом эфире на сайте и в социальных сетях «Роскосмоса».