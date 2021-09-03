Российские космонавты выйдут в открытый космос для интеграции развернувшего МКС модуля «Наука»

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров 3 сентября выйдут в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» впервые после его стыковки с МКС.

Выходной люк модуля «Поиск» по плану должен быть открыт в 17:35 по московскому времени. Космонавты должны вернуться на станцию в 00:10 мск 4 сентября, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

За это время они должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю «Наука», смонтировать перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке модуля и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек и подключить кабель Ethernet.

