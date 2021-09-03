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Российские космонавты выйдут в открытый космос для интеграции развернувшего МКС модуля «Наука»

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров 3 сентября выйдут в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» впервые после его стыковки с МКС.

Выходной люк модуля «Поиск» по плану должен быть открыт в 17:35 по московскому времени. Космонавты должны вернуться на станцию в 00:10 мск 4 сентября, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

За это время они должны подключить кабели системы электроснабжения к модулю «Наука», смонтировать перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке модуля и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек и подключить кабель Ethernet.

Для Новицкого и Дуброва это будет вторая внекорабельная деятельность за всю карьеру. В прошлый раз они выполняли подобные задачи в июне, отмечает госкорпорация.

Подготовка к заданию началась заранее. В частности, космонавты проводили специальные медицинские тесты, готовили отсеки и необходимое оборудование, а также изучали документацию по предстоящему выходу. Помимо этого, внимание уделили и скафандрам.

Работы будут транслироваться в прямом эфире на сайте и в социальных сетях «Роскосмоса».

21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Модуль прибыл на МКС с опозданием в несколько дней, курс пришлось корректировать, в какой-то момент он шёл по тревожно низкой орбите. Предшественник «Науки» — модуль «Пирс» — был затоплен на кладбище космических кораблей на дне Тихого океана.

Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей нового российского модуля «Наука» вечером 29 июля. Это случилось в 19:45, после стыковки «Науки» с модулем «Звезда» МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды». В результате станция сместилась на 45 градусов, но позже положение выровняли.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — 17-й модуль для МКС, один из самых больших модулей на всей станции, а также четвёртый научный модуль МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

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