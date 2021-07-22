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У модуля «Наука» могли возникнуть проблемы. Роскосмос проверяет работоспособность оборудования

Состояние запущенного модуля «Наука» вызывает вопросы

Роскосмос 22 июля заявил о проверке работоспособности оборудования модуля «Наука», запущенного накануне. Эксперты говорят о слишком низкой орбите и риске падения.

«В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля «Наука». По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Подробности в корпорации не уточняют.

Ранее РИА Новости со ссылкой на специалиста подмосковного Центра управления полетами и на хьюстонский Центр управления сообщило о переносе расстыковки с Международной космической станцией (МКС) старого российского модуля «Пирс», на место которого накануне отправили модуль «Наука», с 23 на 24 июля.

Стыковка «Науки» к МКС была запланирована на 29 июля. Сам 20-тонный модуль запустили накануне, при этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что всё прошло штатно, и «Наука» выведена на околоземную орбиту.

Впрочем, специализированные порталы выражают сомнения в том, что с «Наукой» всё в порядке. Так, редактор russianspaceweb.com Анатолий Зак пишет, что у модуля якобы возникли проблемы с двигателем.

«Главные двигатели «Науки» (на фото в действии) в настоящее время не работают. Специалисты устраняют проблему и разрабатывают резервный план», — отметил он.

Как полагает астроном Джонатан МакДауэлл, «отложенный первый подъём «Науки» на орбиту теперь будет происходить в ближайшие несколько часов с использованием резервных двигателей, так как основные двигатели, по крайней мере, временно не работают».

Журналист финской телерадиовещательной компании Яри Макинен, специализирующийся на космосе, отмечает: ««Наука» в опасности. Если орбиту не смогут поднять, он (модуль) скоро вернется».

Другой пользователь пишет: «Данные показывают падение апогея на 1 км при последнем обновлении телеметрических данных... Скрестим пальцы для маневра позже сегодня вечером».

Авиаэксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич ранее днём в своём Facebook также намекнул на риск неудачного исхода для «Науки»: «Сейчас модуль находится на опорной орбите с перигеем 190 километров, и если ситуация не изменится, то примерно через 3 недели он начнет цеплять атмосферу и...».

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