У модуля «Наука» могли возникнуть проблемы. Роскосмос проверяет работоспособность оборудования

«В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля «Наука». По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Роскосмос 22 июля заявил о проверке работоспособности оборудования модуля «Наука», запущенного накануне. Эксперты говорят о слишком низкой орбите и риске падения.

В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля #Наука . По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля. pic.twitter.com/tvfXqbe64c

Ранее РИА Новости со ссылкой на специалиста подмосковного Центра управления полетами и на хьюстонский Центр управления сообщило о переносе расстыковки с Международной космической станцией (МКС) старого российского модуля «Пирс», на место которого накануне отправили модуль «Наука», с 23 на 24 июля.

Стыковка «Науки» к МКС была запланирована на 29 июля. Сам 20-тонный модуль запустили накануне, при этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что всё прошло штатно, и «Наука» выведена на околоземную орбиту.

Пуск "Протона" с "Наукой" штатно. 20-тонный модуль на расчётной орбите. В течение 8 дней будем с ним работать, готовя сближение и стыковку с МКС. pic.twitter.com/aav3AfbPhe

Впрочем, специализированные порталы выражают сомнения в том, что с «Наукой» всё в порядке. Так, редактор russianspaceweb.com Анатолий Зак пишет, что у модуля якобы возникли проблемы с двигателем.

«Главные двигатели «Науки» (на фото в действии) в настоящее время не работают. Специалисты устраняют проблему и разрабатывают резервный план», — отметил он.