У модуля «Наука» могли возникнуть проблемы. Роскосмос проверяет работоспособность оборудования

Роскосмос 22 июля заявил о проверке работоспособности оборудования модуля «Наука», запущенного накануне. Эксперты говорят о слишком низкой орбите и риске падения.
«В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля «Наука». По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля», — говорится в сообщении Роскосмоса.
В настоящее время идет получение телеметрии от систем модуля #Наука.— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 22, 2021
По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля. pic.twitter.com/tvfXqbe64c
Подробности в корпорации не уточняют.
Ранее РИА Новости со ссылкой на специалиста подмосковного Центра управления полетами и на хьюстонский Центр управления сообщило о переносе расстыковки с Международной космической станцией (МКС) старого российского модуля «Пирс», на место которого накануне отправили модуль «Наука», с 23 на 24 июля.
Стыковка «Науки» к МКС была запланирована на 29 июля. Сам 20-тонный модуль запустили накануне, при этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что всё прошло штатно, и «Наука» выведена на околоземную орбиту.
Пуск "Протона" с "Наукой" штатно. 20-тонный модуль на расчётной орбите. В течение 8 дней будем с ним работать, готовя сближение и стыковку с МКС. pic.twitter.com/aav3AfbPhe— РОГОЗИН (@Rogozin) July 21, 2021
Впрочем, специализированные порталы выражают сомнения в том, что с «Наукой» всё в порядке. Так, редактор russianspaceweb.com Анатолий Зак пишет, что у модуля якобы возникли проблемы с двигателем.
«Главные двигатели «Науки» (на фото в действии) в настоящее время не работают. Специалисты устраняют проблему и разрабатывают резервный план», — отметил он.
UPDATE: #Nauka's main engines (pictured in operation) are currently out of commission. Specialists are troubleshooting the issue and developing a backup rendezvous plan. The module has ~30 stable orbits at current altitude. EXCLUSIVE DETAILS: https://t.co/KZE3WlnXSu pic.twitter.com/uEAP4irjyi— Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) July 22, 2021
Как полагает астроном Джонатан МакДауэлл, «отложенный первый подъём «Науки» на орбиту теперь будет происходить в ближайшие несколько часов с использованием резервных двигателей, так как основные двигатели, по крайней мере, временно не работают».
The delayed firrst orbit raise burn for Nauka will now take place in the next few hours using backup engines, as the main engines are at least temporarily out of action. Here are the apogee and perigee orbital heights for Nauka (blue) and the rocket stage (red) so far pic.twitter.com/oX5yLa1KuG— Jonathan McDowell (@planet4589) July 22, 2021
Журналист финской телерадиовещательной компании Яри Макинен, специализирующийся на космосе, отмечает: ««Наука» в опасности. Если орбиту не смогут поднять, он (модуль) скоро вернется».
Другой пользователь пишет: «Данные показывают падение апогея на 1 км при последнем обновлении телеметрических данных... Скрестим пальцы для маневра позже сегодня вечером».
Quick look at @TSKelso data shows 1 Km drop in Apogee on last TLE update...fingers crossed for a maneuver later tonight... #Nauka #ERA pic.twitter.com/yMLeKpXlYT— DutchSpace (@DutchSpace) July 22, 2021
Авиаэксперт, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич ранее днём в своём Facebook также намекнул на риск неудачного исхода для «Науки»: «Сейчас модуль находится на опорной орбите с перигеем 190 километров, и если ситуация не изменится, то примерно через 3 недели он начнет цеплять атмосферу и...».