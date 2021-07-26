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Модуль «Пирс» завершил свою жизнь на кладбище космических кораблей

Отстыковавшийся от МКС модуль «Пирс» рухнул в Тихий океан

Роскосмос сообщил о судьбе отстыковавшегося 26 июля от Международной космической станции модуля «Пирс». Несгораемые элементы погрузились на дно Тихого океана.

«Несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго», — говорится в твиттере корпорации.

Как отметили в Роскосмосе, «Пирс» — один из «долгожителей» МКС — был запущен в 2001 г. В составе российского сегмента он проработал почти 20 лет. Он использовался как дополнительный порт причаливания «Союзов» и «Прогрессов», а также как шлюзовой отсек для выхода в космос.

На замену «Пирсу» отправлен модуль «Наука».

Роскосмос сообщал, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля «Наука». «Фонтанка» писала, что у «Науки» были выявлены проблемы с запуском двигателей, из-за которых был риск того, что модуль не сможет долететь до МКС. По информации Роскосмоса, модуль «Наука» выполнил 22 июля два корректирующих маневра, подтвердив работоспособность двигателей.

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Комментарии (2)

266081655
А в чём была польза для народного хозяйства от 20-летней службы сего модуля? Обман трудящихся?
Avs7153
Наука умеет много гитик! (С)
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