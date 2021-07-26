Роскосмос сообщил о судьбе отстыковавшегося 26 июля от Международной космической станции модуля «Пирс». Несгораемые элементы погрузились на дно Тихого океана.
Прощай, #Пирс!— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 26, 2021
Спасибо тебе за 20-летнюю работу в составе российского сегмента #МКС. За время своей эксплуатации он использовался в качестве стыковочного отсека для кораблей «Союз» и «Прогресс», а также для выходов экипажей в открытый космос по российской программе. pic.twitter.com/PGu1fzN8cL
«Несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго», — говорится в твиттере корпорации.
И еще небольшое видео вам в ленту: отстыковка модуля #Пирс от Международной космической станции.— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 26, 2021
A small video to your news feed: undocking of the #Pirs module from the International @Space_Station. pic.twitter.com/CLnaQT1oeA
Как отметили в Роскосмосе, «Пирс» — один из «долгожителей» МКС — был запущен в 2001 г. В составе российского сегмента он проработал почти 20 лет. Он использовался как дополнительный порт причаливания «Союзов» и «Прогрессов», а также как шлюзовой отсек для выхода в космос.
На замену «Пирсу» отправлен модуль «Наука».