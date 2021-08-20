Навальный в статье для иностранных СМИ назвал 5 шагов для борьбы с коррупцией

Навальный предлагает пять шагов по борьбе с глобальной коррупцией, которые «совершенно реалистичны и легко исполняемы». Первый — введение категории «стран, поощряющих коррупцию», и второй — «принуждение к прозрачности» государств из этой группы. Это значит, что все контракты, связанные с чиновниками из этих стран, должны публиковаться открыто.

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, выпустил статью о борьбе с коррупцией во всем мире. 20 августа ее опубликовали The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde.

Третий шаг — введение индивидуальных санкций против олигархов (а не только «мелких сошек»), чтобы «лейбл «бизнесмен» перестал быть индульгенцией, затрудняющей попадание в санкционный список». Кроме того, Навальный считает, что следует создать специальную международную комиссию, а также не закрывать глаза на коррупцию за рубежом.



«Горькая правда в том, что даже западные правоохранительные органы обеспечивают иностранным коррупционерам режим благоприятствования. Немного политической воли правительства (и давления общественности) — и ситуация исправится», — пишет политик.



11 августа Следственный комитет предъявил Навальному новое обвинение — по части 2 статьи 239 УК РФ. Ему вменяют «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», то есть Фонда борьбы с коррупцией* (организация признана судом экстремистской и ликвидирована на территории РФ).



Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно.

