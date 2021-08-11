Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Речь идет о ФБК*

Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному новое обвинение. Ему вменяют «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Об этом 11 августа сообщается на сайте ведомства.



По версии следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* ( организация признана судом экстремистской и ликвидирована на территории РФ) была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных действий.

СК считает, что вместе с Леонидом Волковым, Иваном Ждановым и другими лицами они размещали в Интернете публикации, «содержащие призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года».

