Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Речь идет о ФБК*

Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному новое обвинение. Ему вменяют «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Об этом 11 августа сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* ( организация признана судом экстремистской и ликвидирована на территории РФ) была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных действий.
СК считает, что вместе с Леонидом Волковым, Иваном Ждановым и другими лицами они размещали в Интернете публикации, «содержащие призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года».
«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.
Обвинение оппозиционеру предъявлено по части 2 статьи 239 УК РФ, она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно.
*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.