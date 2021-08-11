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Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Речь идет о ФБК*

СК предъявил новое обвинение Алексею Навальному

Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному новое обвинение. Ему вменяют «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Об этом 11 августа сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, деятельность созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией* ( организация признана судом экстремистской и ликвидирована на территории РФ) была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных действий.

СК считает, что вместе с Леонидом Волковым, Иваном Ждановым и другими лицами они размещали в Интернете публикации, «содержащие призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года».

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.

Обвинение оппозиционеру предъявлено по части 2 статьи 239 УК РФ, она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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Комментарии (26)

Arkos
И вот теперь вопрос. При таких широких возможностях , зачем нужно было травить боевым ядом отца русской демократии?

А по существу статья не страшная.. до 3-х лет.. скорее условно
В один ряд с Богом Кузей и Аум Синрикё.
За клевету и публичные призывы к заведомо противоправным действиям мог бы получить значительно больше. Жалеют.
266081655
Зло, обычно, эффективно на коротких временных дистанциях... Добро обязательно восторжествует!
Komarinsk2019
Совсем перестали стесняться. Происхождение дворцов, дач, особняков и яхт так никто и не обяснил, просто объявили информацию вне закона.
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