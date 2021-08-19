Как правильно выбрать, собрать и хранить садовые яблоки: советы агрономов

Одно из главных правил: не срывайте яблоки до того, пока их кожица не приобретет характерный для сорта цвет Фото: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







По народным и религиозным поверьям, 19 августа, когда отмечается Яблочный Спас, нужно освящать яблоки — чтобы урожай дольше сохранился. Да и вообще яблоки — это символ достатка, процветания и долголетия. Мы не стали вдаваться в духовную жизнь яблок и решили выяснить, как правильно собирать и хранить урожай с агрономической точки зрения.

У каждого сорта яблок свой срок хранения. Идеальное сочетание, по словам агрономов, — когда вместе с ранними в саду растут и зимние сорта с длительным сроком хранения. Зимние при правильном хранении спокойно себе пролежат до конца марта (кстати, полноценный вкус и аромат у многих зимних сортов появляются только через 14, а то и 60 дней после снятия с дерева), позднезимние можно будет есть даже в мае. А вот раннезимние так долго не продержатся и уже в начале февраля придут в негодность, как их ни храни.

Как выбрать качественные сорта яблок Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Единственный момент — лучше сажать такие сорта яблок, которые лучше всего приживутся в конкретном регионе. Как правильно собирать урожай яблок?

Две основные ошибки, которые можно по незнанию допустить при сборе яблок, — это дожидаться, пока они сами упадут на землю, или трясти дерево, пока яблоки не свалятся вниз. Такой урожай подойдет разве что для компотов, пирогов или варенья, но долго храниться он точно не будет. Так же, как и яблоки, сорванные раньше времени. Для того, чтобы сохранить максимальный срок годности, яблоки лучше всего собирать тогда, когда у кожицы появится характерный для того или иного сорта цвет. Для большей уверенности можно снять одно яблоко и разрезать его. Если у косточек насыщенный коричневый цвет — смело собирайте остальной урожай.

— Предназначенные для хранения яблоки срывайте аккуратно, чтобы не повредить плодоножку или сам плод, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Начинайте с нижних веток и постепенно продвигайтесь к верхушке. Не вытирайте с яблок восковой налет и аккуратно складывайте их в заранее подготовленную тару — деревянные емкости или соломенные корзины.



Важно помнить, что яблоки не любят лишнюю влагу, поэтому собирать их лучше всего в первой половине дня и в сухую солнечную погоду, а за пару недель до сбора урожая стоит прекратить полив. При этом зимние сорта должны провисеть на дереве как можно дольше — им нужно время, чтобы набрать необходимые витамины и микроэлементы. Главное, успейте снять их до заморозков.

Как хранить яблоки?

Первое, что нужно сделать после того, как вы собрали урожай, это перебрать и отсортировать яблоки. Еще лучше — дать им полежать несколько дней в прохладном помещении. Это позволит найти поврежденные или больные яблоки. Целые отправляем на хранение, мятые, побитые и поцарапанные — можно сразу съесть или приготовить.

Как увеличить срок хранения яблок Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Также большое значение имеет место, где хранятся яблоки, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Лучше всего, если это будет подвал или погреб. Оптимальная температура для хранения зимних яблок — от -1 до +4 ℃, влажность — 85–95%. Если подвала или погреба нет, можно отправить урожай в кладовку, на балкон или в холодильник, предварительно охладив до той температуры, при которой будете эти яблоки хранить. Иначе при резком переохлаждении они покроются конденсатом и быстро начнут гнить. Например, яблоки можно на несколько часов оставить в холодильнике, а только потом упаковать, тщательно перевязав упаковку, и отправить на хранение. Главное, чтобы они не промерзали и не мокли и чтобы в упаковку не проникал воздух.



— Перед тем, как отправить яблоки на хранение в погреб, помещение нужно продезинфицировать и обеспечить хорошую вентиляцию, — добавляет Виталий Бубнов. — Ящики и полки протрите раствором кальцинированной соды.

В погребе яблоки распределяют в один ряд на полках или укладывают в ящики. Если хотите максимально продлить срок хранения яблок, оберните каждое в бумажную салфетку или бумагу. Газета не подойдет — в краске для печати порой содержатся не самые полезные для организма вещества, и вам они вряд ли нужны. Обернутые в бумагу яблоки укладывайте в ящик или корзину плодоножками вверх. Также можно использовать коробки из влагостойкого картона. Причем больше 20 килограммов в ящиках хранить не стоит — чтобы избежать большого давления.

Кроме того, яблоки можно заготовить на зиму: засушить, заморозить, сделать компот.

Зачем пересыпать яблоки?

Пересыпание поможет сохранить урожай до весны. Для этого подойдут любые сухие и сыпучие материалы — песок, зола, древесные опилки, стружка лиственных пород, луковая шелуха, листья, торф. Благодаря этому яблоки будут минимально контактировать друг с другом и дольше будут хранить свежесть и полезные свойства.



Можно хранить яблоки в полиэтиленовых пакетах?

Оказывается, хранить яблоки в полиэтиленовых пакетах можно. Только для этого нужно соблюсти несколько важных правил.

Яблоки можно хранить и в полиэтиленовых пакетах. Если знать как Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Что делать с яблоней после сбора урожая?

Когда собрали и упаковали урожай, самое время подготовить яблони к зимовке. Прекращайте поливы, чтобы яблоня не начала вторичный рост, а для лучшего вызревания побегов вечером, когда спадет жара, проводите внекорневую подкормку (30 г суперфосфата на литр и 5 г калийной соли на литр). Если обнаружили больные и подмерзшие деревья, подчистите их ножом до зеленой полоски коры и замажьте садовым варом. Полезной для заживления будет влажная повязка из коровяка с глиной (взятых поровну), которую обертывают мешковиной.

