С Ноэ, Верховеном и Альмодоваром. Фильм Киры Коваленко вошёл в программу престижного американского фестиваля

Лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошла в основную программу Нью-Йоркского кинофестиваля. Смотр, на котором драма ученицы Сокурова будет показана наравне с «Вихрем» Гаспара Ноэ, «Параллельными матерями» Педро Альмодовара, «Искушением» Пола Верховена и работами других мастеров, пройдёт в Нью-Йорке с 24 сентября по 10 октября.



Фестиваль откроет триллер «Макбет» Джоэла Коэна с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд а главных ролях.



Режиссер Кира Коваленко 16 июля получила Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Разжимая кулаки». Сюжет разворачивается в североосетинском шахтерском городке Мизур и рассказывает о непростых отношениях отца и его повзрослевшей дочери.

