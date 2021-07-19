В новой работе режиссёр рассказывает историю двух женщин, которые встречаются в роддоме. Обе одиноки и забеременели случайно: младшая из них — девочка-подросток, старшая — женщина средних лет, которая, в отличие от соседки, рада появлению ребёнка в своей жизни. В ленте героини будут беседовать, гуляя по больничным коридорам, и в результате эти разговоры изменят жизнь обеих.

Лента испанского режиссера Педро Альмодовара «Madres paralelas» («Параллельные матери») с Пенелопой Крус откроет 78-й Венецианский кинофестиваль в сентябре. Об этом 19 июля сообщили организаторы. Фильм войдёт в основной конкурс.

Как отметил сам Альмодовар, чьи слова приводят организаторы смотра, именно на Венецианском фестивале он «родился как режиссёр» в 1983 году, а потому ему трудно «скрывать свою гордость и радость» теперь, когда его фильм открывает новый конкурс. В Венеции 38 лет назад прошла премьера картины мастера «Нескромное обаяние порока».



В 2019 году на фестивале Альмодовару вручили почётную награду «Золотой лев» за вклад в киноискусство. Тогда же испанец представил свой самый личный фильм — «Боль и слава».



17 июля завершился Международный Каннский кинофестиваль. В этом году смотр сильно обновился и принес хорошие новости россиянам: Гран-при получила картина «Купе номер шесть», среди продюсеров которой были Наталья Дрозд и Сергей Сельянов (СТВ). О работе над лентой «Фонтанке» в интервью рассказывала сама Дрозд.

Гран-при в программе «Особый взгляд» получила режиссёр картины «Разжимая кулаки» Кира Коваленко. Она училась у Александра Сокурова.



После коронавирусного 2020 года Каннский фестиваль стал не последним событием и в мире моды. На красную дорожку выходили звёзды — от модели Беллы Хадид до американского режиссера Спайка Ли. «Фонтанка» показывала самые интересные и необычные наряды.

