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Каннский фестиваль блеснул нарядами на красной дорожке: Европа празднует возвращение к жизни

Открылся культовый кинофестиваль, на котором покажут российские ленты

Каннский кинофестиваль стартовал — по красной дорожке идут звезды, публика занимает места в зрительных залах — под крышей и в пляжном кинотеатре, гигабайты фотографий заполняют социальные сети минуты за минутами. Фестиваль «первого ряда» — класса «А» — куда можно приехать, в том числе из России (ковидные ограничения сделали это сложным, но сохранили возможность) стал долгожданным событием для критиков и кинематографистов: фактически, он первый с начала пандемии проходит в традиционном формате полноценно. Ну или почти полноценно.

Фестиваль для России в этом году получился знаковый — в основную и параллельные программы отобрано сразу несколько «наших» картин или тех, производство которых было совместным с другими странами. В главном конкурсе представлен фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Среди его конкурентов — российско-финская картина «Купе номер шесть», продюсер которого Наталья Дрозд накануне отъезда успела дать интервью «Фонтанке» — о фильме и о других своих проектах в Петербурге.

На фестивале строжайшие меры безопасности: чтобы попасть на показы, помимо аккредитаций, билетов, приглашений, бейджей и прочее, теперь нужно предъявлять QR-коды, которые выдаются на основании отрицательных тестов ПЦР. Тем, кто приехал из «красной зоны», куда с недавних пор входит Россия, нужно отбывать карантин, а тесты сдавать раз в два дня.

«Здесь многое изменилось: все коммуникации, включая заказ билетов на просмотры или времени на пцр-тест в специально отведённом месте — только онлайн; зайти без QR-кода в Дворец фестивалей — невозможно; зрители к знаменитой красной дорожке и каннской лестнице — не допускаются. Фотографов и журналистов вообще будет значительно меньше. Но фильмов — больше!» — поделился первыми впечатлениями в своем инстаграме продюсер Александр Роднянский.

Фильмом открытия фестиваля стала картина Леоса Каракса «Аннетт» с первыми звездами первой красной дорожки — Марийон Котийяр и Адамом Драйвером.

Кроме них, в первый день все камеры были нацелены на певицу Милен Фармер, которая в этом году — член жюри основного конкурсе, и на Джоди Фостер, которая получила почетную Золотую пальмовую ветвь.

Каннский фестиваль — это не только кино, но и праздник жизни: на задних планах «каннских» фотосъемок, которые гости выкладывают в интернет, можно увидеть множество яхт, на улицах — толпы людей, на рынках — продуктовое изобилие с козьими сырами и гусиными паштетами. К фестивалю на набережной Круазетт открыли инсталляцию известного современного художника Лоренцо Куинна в виде гигантских рук.

На звездах — наряды от самых дорогих дизайнеров. Уже особо отличилась модель Белла Хадид, чье белое платье с черным шлейфом моментально захватило полосы изданий, наравне с лиловым костюмом с очками председателя жюри, американского режиссера Спайка Ли.

Фотографы заметили на красной дорожке Карлу Бруни.

«Себя показать» едут и россияне. И, как уже говорилось, нам есть, за кого «болеть»: на Лазурном берегу в программе «Особый взгляд» покажут фильм Алексея Германа-младшего «Дело», картину ученица Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки», а в программе молодых мастеров L’Atelier Cin fondation — драму «Белой дороги!» режиссера Эллы Манжеевой

Фестиваль будет идти до 21 июля.

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Комментарии (1)

тов
Фестиваль клоунов. Только фильмов хороших нет уже давно.
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